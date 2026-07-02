Đang ngủ trưa, chủ nhà miền Tây bật dậy hoảng hốt vì 'cơn lũ lạ'

Một nhóm trẻ nhỏ đùa nghịch khiến thành hồ bơi ở Cà Mau bị sập, nước tràn vào nhà bên cạnh như lũ cuốn, đánh sập cả hàng rào.

'Khối nghỉ hè' làm sập hồ bơi, nước ập sang nhà hàng xóm như lũ Khi một em nhỏ leo lên thành hồ bơi dạng bạt, thành hồ bất ngờ bị sập khiến hàng tấn nước tràn ra ngoài như lũ.

Ngày 2/7, mạng xã hội lan truyền clip giữa trưa hè, nước bất ngờ ập vào căn nhà ở miền Tây như lũ cuốn. Chỉ trong vài giây, dòng nước đục ngầu đổ ào, phá tan cả hàng rào, tràn vào làm trôi cả đồ đạc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ kênh TikTok Cô Duy Nè, chủ nhà ở Cà Mau và là người chia sẻ clip, cho biết sự việc xảy ra cách đây ít ngày. Nguyên nhân của "cơn lũ lạ" là do các em nhỏ nghịch ngợm khiến thành bể bơi dịch vụ gần nhà bị sập.

"Khi đó, cả nhà tôi đang ngủ trưa thì bất ngờ nghe một tiếng ầm, ai nấy đều tỉnh giấc rồi vội vàng chạy ra xem. Vừa tới cửa đã thấy nước từ đâu ập tới, sau đó mới biết là hồ bơi ở gần đó bị sập", Duy nói.

Dòng nước bất ngờ mang theo cả bùn, rác, dừa khô, khiến nhiều đồ đạc bị ngấm ướt.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ hồ bơi đã sang xin lỗi. Sau khi check camera giám sát, Duy được biết nguyên nhân là các em nhỏ cố leo lên thành hồ bơi dạng bạt. Trước đó, chủ hồ đã liên tục nhắc nhở không được leo lên vì có thể ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực.

Các em nhỏ leo lên thành, khiến hồ bơi dạng bạt bị sập đột ngột.

Kết quả, khi một em nhỏ leo lên, thành bể bất ngờ đổ sập khiến hàng tấn nước bên trong đột ngột tràn ra với tốc độ lớn. Cả 3 em nhỏ bị cuốn phăng theo dòng chảy.

"Cũng may mấy em nhỏ không bị làm sao, chỉ bị nước cuốn rồi đáp ngay bụi chuối sau hè nhà tôi, bị một phen hết hồn. Qua vụ này, chắc mấy nhóc cũng chừa rồi", Duy chia sẻ.

Cô cho biết sau sự việc, gia đình cô phải mất 3 ngày để dọn hết bùn đất, rác bẩn trong nhà và sắp xếp lại đồ đạc. Chủ hồ bơi cũng hỗ trợ dọn dẹp. Nhà Duy cũng cần thêm thời gian để sửa lại hàng rào.

Dưới clip, nhiều người xem để lại bình luận hỏi han, bày tỏ lo lắng khi gia đình vô tình bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều người bật cười khi chứng kiến thêm một tai nạn do "khối nghỉ hè" nghịch ngợm gây ra.

"Trời ơi, nhìn cảnh này dọn mệt luôn, lúc đầu tưởng lũ về miền Tây thật luôn đó", "Không hổ danh báo thủ nhí, quậy quá quậy", "Không biết đầu năm có ai chúc chị 'tiền vào như nước' không, nghe chủ kênh lồng tiếng mà không giận tụi nhỏ được luôn" - dân mạng bày tỏ.

Đăng clip lên mạng xã hội, Duy cho biết chỉ muốn chia sẻ một kỷ niệm hài hước khi "khối nghỉ hè" ở nhà. "Các bé không bị làm sao là may mắn rồi. Tôi không muốn các bé hay phía hồ bơi bị ảnh hưởng tiêu cực", cô bày tỏ.