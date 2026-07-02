Quả mít 53 kg khiến cả chợ kéo đến xem ở Lạng Sơn

Chụp hình lưu lại kỷ niệm với quả mít "khổng lồ" mua từ người dân địa phương, chị Ngọc Lan bất ngờ khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lưu Thị Ngọc Lan (sinh năm 1978), tiểu thương buôn bán hoa quả tại chợ Đồng Mỏ (xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), cho biết chị mua được quả mít vào sáng 30/6.

"Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi chở quả mít đi rao, nhưng vì lớn quá nên mãi chưa bán được. Chợ ở đây nhỏ, gần như không ai có nhu cầu mua cỡ quả lớn đến vậy để ăn", chị nói.

Thương chủ nhân quả mít chật vật dưới nắng, chị Lan quyết định mua ủng hộ, dự định sau đó xẻ nhỏ ra bán lại.

Chị cho hay năm nay mít ở địa phương được mùa nên giá rẻ, chỉ khoảng 7.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, quả mít lớn bị sâu một mảng, song chị vẫn quyết định trả người đàn ông 500.000 đồng.

Quả mít nặng 53 kg được chị Lan mua với giá 500.000 đồng.

Sáng cùng ngày, chị Lan đã bổ mít ngay tại chợ, thu hút nhiều người tò mò đến xem. Quả mít múi to, vàng ươm, ít xơ và thơm ngọt đậm vị. Nữ tiểu thương vừa bán, vừa mời mọi người nếm thử miễn phí, chỉ sau khoảng 30 phút đã hết hàng. Hình ảnh chị Lan khi chụp chung quả mít khổng lồ sau đó cũng được nhiều người thích thú chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.

"Tôi có hỏi chủ vườn, ông ấy nói ngày xưa mua mít Thái về ăn rồi lấy hạt trồng. Nhưng không rõ có phải do lai với giống mít cổ khác trong vườn không mà xuất hiện quả lớn đến vậy, hương vị cũng thơm ngon", chị Lan nói thêm.

Kinh doanh quầy hoa quả hơn 20 năm nay, chị Lan từng thấy nhiều quả mít khác nặng tới 60-70 kg được rao bán ở chợ, song đây là lần đầu tiên chị trực tiếp thu mua và bổ một quả mít lớn đến vậy.

Bên cạnh đó, nhiều năm trước, chị cũng từng có cơ hội thu mua một quả bưởi nặng tới 9 kg hay quả na nặng 2,5 kg, bán với giá 200.000 đồng.

"Tuỳ loại quả, không phải cứ kích cỡ lớn là đều ngon như cỡ trung bình, nhưng hình ảnh bên ngoài thì rất ấn tượng", chị nhận xét.