Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Chốt chặn Tàu Ô

Sáng 25/7, tại TP Đồng Nai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng chốt chặn Tàu Ô.

Sáng 25/7, tại TP Đồng Nai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các tổng cục, quân khu, quân đoàn; lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc ban, bộ, ngành Trung ương, TP Đồng Nai, và nhân dân địa phương.

Trong không khí thiêng liêng đầy xúc động, các đại biểu dành phút tưởng niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, các đại biểu sẽ dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026).

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các đại biểu tại lễ dâng hoa, dâng hương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh 3 hồi trống tại Nhà bia.

Các đại biểu chỉnh hoa tại lễ dâng hoa, dâng hương.

Các đại biểu dâng hoa tại buổi lễ.

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đông đảo thanh niên địa phương tham dự buổi lễ.