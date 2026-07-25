Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Chốt chặn Tàu Ô

Sáng 25/7, tại TP Đồng Nai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.
Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các tổng cục, quân khu, quân đoàn; lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc ban, bộ, ngành Trung ương, TP Đồng Nai, và nhân dân địa phương.
Trong không khí thiêng liêng đầy xúc động, các đại biểu dành phút tưởng niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, các đại biểu sẽ dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026).
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:
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Các đại biểu tại lễ dâng hoa, dâng hương.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh 3 hồi trống tại Nhà bia.
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Các đại biểu chỉnh hoa tại lễ dâng hoa, dâng hương.
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Các đại biểu dâng hoa tại buổi lễ.
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Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.
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Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.
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Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
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Đông đảo thanh niên địa phương tham dự buổi lễ.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.