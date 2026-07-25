Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

  • Thứ bảy, 25/7/2026 15:00 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu người bị nạn.

Chủ tịch nước vừa ký ban hành Quyết định số 1197 truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng.

Thượng sĩ Kpă Thiêp được truy tặng Huân chương Dũng cảm vì đã hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

huân chương dũng cảm ảnh 1

Thượng sĩ Kpă Thiệp hy sinh khi cứu 2 người dân khỏi điện giật. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, Kpă Thiệp sinh ngày 7/3/2006, tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nhập ngũ tháng 2/2025.

Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, Kpă Thiệp được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3, Trung đội vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. Tại đây, anh luôn thể hiện tinh thần vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được chỉ huy đơn vị và đồng đội tin tưởng, quý mến.

Ngày 19/7, quân nhân Kpă Thiệp được nghỉ phép năm 2026. Trong quá trình nghỉ phép, anh tích cực phụ giúp gia đình làm nương, rẫy.

Khoảng 12h ngày 20/7, tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, anh Kpă Thiệp phát hiện có 2 người gặp nguy hiểm do sự cố điện.

Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, anh đã nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân (Rmah Việt, 27 tuổi và Rah Lan HNom, 30 tuổi). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, thượng sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật và tử vong vào 13h cùng ngày.

Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cũng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Truy tặng bằng khen cho chiến sĩ cứu 2 người bị điện giật

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định truy tặng bằng khăn cho anh Kpă Thiêp vì tinh thần dũng cảm quên mình cứu người gặp nạn.

23 giờ trước

Xót xa gia cảnh chiến sĩ quên mình cứu hai người bị điện giật

Căn nhà thượng sĩ Kpă Thiêp từng chung sống với gia đình vợ được quây bằng tôn tạm bợ, nằm ở đầu làng Tai Pêr. Bước vào căn nhà ai cũng rơi nước mắt vì nhìn quanh chẳng thấy gì.

05:36 23/7/2026

Một chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh khi cứu 2 người dân bị điện giật

Phát hiện 2 người dân bị điện giật, Hạ sĩ Kpă Thiêp (Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai) không chút do dự, lập tức lao vào cứu giúp.

11:06 22/7/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/truy-tang-huan-chuong-dung-cam-cho-chien-si-hy-sinh-khi-cuu-2-nguoi-bi-dien-giat-ar1031000.html

Anh Văn/VTC News

huân chương dũng cảm bộ quốc phòng Thượng sĩ Kpă Thiêp cứu người

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý