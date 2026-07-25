Bão Noul giật cấp 15, khả năng còn mạnh thêm

Bão Noul hiện duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và còn khả năng mạnh thêm trước khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 2 Noul. Nguồn: NCHMF.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 10h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 Noul trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đổi hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.

Đến khoảng 10h ngày 26/7, vị trí tâm bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc. Bão di chuyển chậm lại với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Lúc 10h ngày 27/7, vị trí tâm bão trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp,

“Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam”, cơ quan khí tượng nhận định.

Tác động của bão số 2 Noul, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 3-5,m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Nhận định tình hình mưa trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, mưa bắt đầu giảm rõ rệt ở miền Bắc.

Hôm nay, nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ trời hửng nắng. Khu vực phía Tây vẫn còn mưa nhưng lượng mưa và diện mưa đều giảm so với ngày và đêm 24/7. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La trong ngày 25/7 vẫn còn có lúc có mưa.

Tại Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ, trong giai đoạn từ nay đến 29/7, buổi chiều và tối thường xuyên xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó khu vực Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to.