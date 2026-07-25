Bão số 2 ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam

Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam.

Hình ảnh vị trí và đường đi của bão số 2 hồi 8h sáng 25/7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 510km.

Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam.

Hồi 7h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc - 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7h ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc -114,9 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 7h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc-113 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 19h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,3 độ Vĩ Bắc- 113,5 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam(Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp,

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.