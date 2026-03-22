Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng Quân đội trúng cử ĐBQH khoá XVI

  • Chủ nhật, 22/3/2026 09:01 (GMT+7)
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng nhiều tướng lĩnh Quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Danh sách các tướng Quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:

STTHọ và tênNăm sinhChức vụNơi trúng cử
1Đại tướng Phan Văn Giang1960Bộ trưởng Bộ Quốc phòngThái Nguyên
2Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa1962Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt NamTây Ninh
3Đại tướng Nguyễn Tân Cương1966Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòngĐồng Tháp
4Thượng tướng Lê Đức Thái1967Thứ trưởng Bộ Quốc phòngThanh Hóa
5Thượng tướng Bế Xuân Trường1957Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt NamCao Bằng
6Thiếu tướng Lưu Nam Tiến1975Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà NộiHà Nội
7Trung tướng Tào Đức Thắng1973Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân độiTP.HCM
8Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung1976Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCMTP.HCM
9Trung tướng Dương Văn Thăng1969Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ươngTP.HCM
10Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon1971Phó Chính ủy Quân khu 9Đồng Tháp
11Thiếu tướng Trần Minh Trọng1973Phó Chính ủy quân khu 5Gia Lai
12Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn1972Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quânKhánh Hòa
13Thiếu tướng Vũ Đại Dương1973Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quânKhánh Hòa
14Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch1975Phó Tư lệnh Quân khu 1Lạng Sơn
15Thiếu tướng Ngô Nam Cường1974Phó Tư lệnh Quân khu 4Nghệ An
16Thiếu tướng Lương Đình Hưng1971Phó Tư lệnh Cảnh sát biểnNghệ An
17Thiếu tướng Tô Thành Quyết1972Phó Tư lệnh Quân khu 3Ninh Bình
18Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng1973Phó Tư lệnh Quân khu 2Phú Thọ
19Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà1972Phó Tư lệnh Quân khu 4Quảng Trị
20Thiếu tướng Võ Tiến Nghị1976Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòngQuảng Trị

Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm

Cuốn sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tác giả có những quan điểm, giải thích mới với những khái niệm tưởng chừng quen thuộc nhưng nhiều bạn đọc còn chưa hiểu rõ. Các chuyên gia đánh giá cuốn sách có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quốc gia.

Chi tiết danh sách, số phiếu bầu trúng cử của 500 đại biểu QH khóa XVI

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên tổng số 863 người ứng cử.

12 giờ trước

Lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của người dân tộc Ơ Đu

Lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu, một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

13 giờ trước

18 người ngoài Đảng trúng cử Quốc hội khoá XVI

18 người ngoài Đảng trúng cử vào Quốc hội khoá XVI trong khi 5 người tự ứng cử không đạt đủ số phiếu.

14 giờ trước

Anh Văn/Tiền Phong

Đại biểu Quốc hội Đại tướng Phan Văn Giang Quân đội Quốc hội khóa XVI

