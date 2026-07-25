Miền Bắc sẽ có nhiều ngày mưa dông

Dự báo trong hai ngày 26-27/7, miền Bắc sẽ có hai ngày tạnh ráo, ít mưa, trước khi đón những ngày mưa nhiều, kéo dài suốt từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sau đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ chiều tối 23/7 đến sáng 25/7, miền Bắc sẽ có vài ngày trời tạnh ráo, ít mưa.

Dự báo trong hai ngày 26-27/7, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là ngày nắng gián đoạn, chỉ riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác vào chiều tối và đêm nhưng cường độ không lớn.

Sau đó, từ đêm 27/7 cho đến ngày 4/8, miền Bắc chuyển sang hình thái thời tiết mưa nhiều. Khu vực này sẽ đón nhiều đợt mưa lớn diện rộng kèm nguy cơ xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn liên tiếp kéo dài cũng gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng nơi trũng thấp.

Miền Bắc dự báo sẽ đón nhiều đợt mưa dông trong giai đoạn từ đêm 27/7 đến ngày 4/8.

Trong khi đó tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên chiều nay bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 25/7 có nơi trên 40mm như tại trạm Đồi 95 (Tây Ninh) 65.4mm, Đắk Gằn 3 (Lâm Đồng) 57.8m, Chợ Bưng (Đồng Tháp) 50.8mm, Hồng Vân (Huế) 41.8mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 41.6mm, Cao Quảng (Quảng Trị) 41.4mm.

Dự báo chiều tối đến đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối đến đêm nay có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Dự báo từ ngày 26-29/7, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo bão số 2 đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông đêm nay với cường độ rất mạnh.

Trên biển, vào 13h chiều nay, tâm bão số 2 chỉ còn cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía đông đông nam. Bão đã mạnh lên cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo từ chiều đến đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20km/h và đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Bão không có dấu hiệu suy giảm khi gần bờ với cường độ đổ bộ vẫn giữ nguyên cấp 12, giật cấp 15.

Như vậy, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu một cơn bão rất mạnh đổ bộ trong mùa bão năm nay, ngay sau khi siêu bão Bavi đổ bộ, trước đó là bão số 1 trên Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão số 2, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8- 10, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.