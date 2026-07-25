Thủ tướng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Sáng 25/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên.

Cùng tham gia dâng hương có ông Đặng Xuân Phong - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Mùa A Vảng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: CTTĐT tỉnh Điện Biên.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và góp phần hoàn thiện không gian văn hóa lịch sử tại khu di tích Đồi E2. Công trình được khánh thành ngày 31/1, do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM hỗ trợ nguồn lực.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân vô hạn, ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để giành lại độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tri ân từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: Ngọc Thủy

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Phí Hương Dũng, tại Tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thăm hỏi, động viên gia đình thương binh Phí Hương Dũng, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm, tặng quà gia đình thương binh Phí Hương Dũng. Ảnh: Quàng Đạt

Thủ tướng mong thương binh Phí Hương Dũng luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.