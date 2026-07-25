Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập

Trong vòng 12 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy tổng cộng 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập.

Ngày 25/7, trong quá trình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực sâu bên trong hang Đá Sập (K600), xã Hà Nha, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát hiện và cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 13/7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên; chiều 20/7 tiếp tục tìm thấy thêm 2 hài cốt; ngày 22/7 phát hiện thêm 1 hài cốt.

Trong vòng 12 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy tổng cộng 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập.

Như vậy, sau gần hai tuần triển khai tìm kiếm tại hang Đá Sập, lực lượng làm nhiệm vụ liên tiếp phát hiện, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Đáng chú ý, ngay sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 9, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một vị trí có nhiều dấu hiệu nghi còn hài cốt liệt sĩ. Hiện khu vực này đã được khoanh vùng để tổ chức bóc tách, xác minh theo đúng quy trình.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ; thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các lực lượng tham gia.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ từng vị trí nghi có dấu tích liệt sĩ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không bỏ sót bất kỳ dấu tích, di vật hay thông tin có giá trị nào phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Những di vật được tìm thấy trong hang Đá Sập.

Trong kháng chiến, hang Đá Sập có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc nhận gạo, mua thực phẩm và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, Thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, thu gom lương thực từ cơ sở vùng địch chiếm đóng để cấp cho bộ đội.

Khoảng 9h ngày 25/4/1969, địch phát hiện, bắn pháo hiệu chỉ điểm, sau đó pháo binh từ núi Lở cùng máy bay F4 ném bom hạng nặng vào khu vực nghi có bộ đội trú quân. Hang Đá Sập bị bom đánh sập, đất đá trượt xuống bịt kín các cửa hang, khiến nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội bị mắc kẹt, hy sinh.