Dàn sao Việt đổ bộ Lion Championship 26

  • Chủ nhật, 14/9/2025 05:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dàn sao Việt nổi tiếng như Diệp Lâm Anh, Trương Thế Vinh... có mặt để cổ vũ các trận đấu thuộc Lion Championship 26 (LC26) diễn ra tối 13/9.

MMA anh 1

Tối 13/9, chị đẹp Diệp Lâm Anh có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ - Hà Nội để theo dõi LC26. Diệp Lâm Anh trang điểm nhẹ nhàng, ngồi khuất ở một góc khán đài nhưng vẫn được khán giả nhận ra và hô tên.
MMA anh 2

Anh tài Trương Thế Vinh xuất hiện với bộ vest đơn giản, chăm chú theo dõi từng trận đấu.
MMA anh 3

Người đẹp chuyển giới Đan Tiên nổi bật giữa dàn sao Việt, tóc vàng, trang điểm kỹ càng tại sự kiện. Với bộ đầm ôm sát tôn dáng cùng những đường cắt xẻ tinh tế, Đan Tiên nhanh chóng thu hút mọi ống kính máy ảnh.
MMA anh 4

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, bộ đầm màu xanh ngọc. Cô liên tục hò reo khi cổ vũ các võ sĩ.
MMA anh 5

Ca sĩ - diễn viên Tùng Min (ở giữa) và Á hậu Ngọc Hằng (ngoài cùng bên phải) chăm chú theo dõi các võ sĩ thượng đài.
MMA anh 6

Nam Vương thế giới Việt Nam 2024 Tuấn Ngọc (áo trắng) là người tới LC26 sớm nhất. Mỹ nam sinh năm 1999 thể hiện sự ga lăng khi liên tục hỗ trợ nâng đỡ váy cho Á hậu Ngọc Hằng và hộ tống đàn chị sau khi sự kiến kết thúc. Anh chọn một góc khuất ở khán đài để theo dõi.
MMA anh 7

Giống như các sự kiện trước, LC26 thu hút rất đông khán giả. Nhà thi đấu Tây Hồ kín chỗ từ rất sớm.
MMA anh 8

Ở trận đấu được chờ đợi nhất LC26, Trương Cao Minh Phát giành chiến thắng tính điểm đồng thuận trước Aaron Clarke - nội dung MMA Striking 61 kg.

Trương Cao Minh Phát so găng nhà vô địch kickboxing Ireland

Trương Cao Minh Phát, nhà vô địch Muay Thái thế giới, sẽ so găng cùng nhà vô địch kickboxing Ireland Aaron Clarke tại LION Championship 26 (LC26), diễn ra tối 13/9 ở Hà Nội.

10:03 11/9/2025

Hải Giang

MMA Võ thuật Lion Championship mma võ thuật

