Dàn sao Việt đổ bộ Lion Championship 26

Tối 13/9, chị đẹp Diệp Lâm Anh có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ - Hà Nội để theo dõi LC26. Diệp Lâm Anh trang điểm nhẹ nhàng, ngồi khuất ở một góc khán đài nhưng vẫn được khán giả nhận ra và hô tên.