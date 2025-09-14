Dàn sao Việt đổ bộ Lion Championship 26

|
Tối 13/9, chị đẹp Diệp Lâm Anh có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ - Hà Nội để theo dõi LC26. Diệp Lâm Anh trang điểm nhẹ nhàng, ngồi khuất ở một góc khán đài nhưng vẫn được khán giả nhận ra và hô tên.
|
Anh tài Trương Thế Vinh xuất hiện với bộ vest đơn giản, chăm chú theo dõi từng trận đấu.
|
Người đẹp chuyển giới Đan Tiên nổi bật giữa dàn sao Việt, tóc vàng, trang điểm kỹ càng tại sự kiện. Với bộ đầm ôm sát tôn dáng cùng những đường cắt xẻ tinh tế, Đan Tiên nhanh chóng thu hút mọi ống kính máy ảnh.
|
Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, bộ đầm màu xanh ngọc. Cô liên tục hò reo khi cổ vũ các võ sĩ.
|
Ca sĩ - diễn viên Tùng Min (ở giữa) và Á hậu Ngọc Hằng (ngoài cùng bên phải) chăm chú theo dõi các võ sĩ thượng đài.
|
Nam Vương thế giới Việt Nam 2024 Tuấn Ngọc (áo trắng) là người tới LC26 sớm nhất. Mỹ nam sinh năm 1999 thể hiện sự ga lăng khi liên tục hỗ trợ nâng đỡ váy cho Á hậu Ngọc Hằng và hộ tống đàn chị sau khi sự kiến kết thúc. Anh chọn một góc khuất ở khán đài để theo dõi.
|
Giống như các sự kiện trước, LC26 thu hút rất đông khán giả. Nhà thi đấu Tây Hồ kín chỗ từ rất sớm.
|
Ở trận đấu được chờ đợi nhất LC26, Trương Cao Minh Phát giành chiến thắng tính điểm đồng thuận trước Aaron Clarke - nội dung MMA Striking 61 kg.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.