Dàn sao có mức lương cao nhất Premier League 2025/26

Erling Haaland được Man City trả 525.000 bảng mỗi tuần, mức lương cao nhất tại Premier League hiện tại. Chân sút người Na Uy vượt mốc 100 bàn cho đội nhà trên mọi đấu trường, trở thành tiền đạo số một của CLB trong hơn 2 năm qua.