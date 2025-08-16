Dàn sao có mức lương cao nhất Premier League 2025/26

|
Erling Haaland được Man City trả 525.000 bảng mỗi tuần, mức lương cao nhất tại Premier League hiện tại. Chân sút người Na Uy vượt mốc 100 bàn cho đội nhà trên mọi đấu trường, trở thành tiền đạo số một của CLB trong hơn 2 năm qua.
|
Theo sau Haaland là Mohamed Salah, người được Liverpool chi trả 400.000 bảng mỗi tuần. Với hơn 300 bàn cùng hàng loạt kiến tạo cho Liverpool từ khi gia nhập, Salah là ngôi sao khó thay thế của "The Kop" hiện tại.
|
Casemiro đứng thứ ba với mức thu nhập 350.000 bảng mỗi tuần tại MU. Dù không được đảm bảo suất đá chính, tiền vệ người Brazil vẫn chấp nhận ở lại sân Old Trafford cho đến khi hết hợp đồng.
|
Virgil van Dijk là trung vệ có mức lương cao nhất Premier League hiện tại (350.000 bảng mỗi tuần). Anh là thủ lĩnh giúp Liverpool chinh phục các danh hiệu Premier League và Champions League trong những năm qua.
|
Raheem Sterling là trường hợp đau đầu của Chelsea. Anh nhận đến 325.000 bảng mỗi tuần nhưng đóng góp ít ỏi cho CLB. Mùa trước, Sterling chơi cho Arsenal theo dạng cho mượn nhưng không có phong độ tốt.
|
Bernardo Silva được HLV Pep Guardiola tín nhiệm nhờ phong độ ổn định và kinh nghiệm dày dặn. Sau khi Kevin De Bruyne rời đi, Silva là cầu thủ có mức lương cao thứ nhì tại Man City (300.000 bảng mỗi tuần), sau Haaland.
|
Bruno Fernandes giữ băng đội trưởng và là thủ lĩnh hàng tiền vệ của MU trong những năm qua. Anh được "Quỷ đỏ" trả mức đãi ngộ 300.000 bảng mỗi tuần.
|
Jack Grealish từng nhận đến 300.000 bảng mỗi tuần tại Man City, trước khi anh gia nhập Everton theo dạng cho mượn ở mùa hè này. Grealish không còn ở đỉnh cao phong độ như cách đây 3-4 năm.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.