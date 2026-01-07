Dân mạng Jordan: Việt Nam xứng đáng thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn

Sau khi tuyển Jordan để thua Việt Nam trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2026, nhiều cổ động viên Jordan bày tỏ sự thất vọng và hoài nghi về đội nhà trên mạng xã hội.

U23 Jordan thua 0-2 trước U23 Việt Nam tối 6/1. Ảnh: AFC.

Thất bại 0-2 của đội tuyển U23 Jordan trước Việt Nam trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 tối 6/1 đẩy tâm lý thất vọng và hoài nghi của cổ động viên nước này lan rộng.

Bên dưới nhiều bài viết liên quan đến trận đấu, không ít cổ động viên nước này bày tỏ "mất niềm tin" vào đội bóng nhà, cho rằng màn trình diễn của U23 Jordan không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong khi đó, một số ý kiến còn cho rằng U23 Jordan đang đi chệch hướng trong quá trình xây dựng lực lượng trẻ, khiến người hâm mộ khó đặt niềm tin dài hạn.

"Tôi đã quen với kết quả này rồi", "Ai đó nói với huấn luyện viên đây là giải đấu chính thức đi", "2 bàn là còn ít, tôi còn tưởng phải chịu thua 0-5", "Việt Nam xứng đáng thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn", "Sẽ còn màn thua đậm trong tương lai nếu giữ tinh thần thi đấu này" là một số bình luận bên dưới bài viết về trận đấu tối 6/1 trên Fanpage tích xanh của Liên đoàn bóng đá Jordan (Jordan Football Association - JFA).

Bên cạnh làn sóng thất vọng, không ít cổ động viên Jordan vẫn lên tiếng động viên đội nhà, cho rằng một trận thua chưa thể phản ánh toàn bộ năng lực của U23 Jordan.

Nhiều bình luận kêu gọi các cầu thủ "đứng dậy sau thất bại", đồng thời thừa nhận U23 Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục. "Việt Nam chơi tốt hơn và xứng đáng thắng", "Đội bóng Đông Nam Á đang tiến bộ rõ rệt về tổ chức và kỷ luật thi đấu"... là những bình luận khen ngợi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Sau trận thua U23 Việt Nam, truyền thông Jordan không giấu được sự thất vọng.

Tờ Jordan News chỉ ra rằng đội nhà đã trả giá cho "sự tự tin thái quá" và thua trận một cách không mong muốn trước đại diện Đông Nam Á, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam trong hiệp một, nơi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik kiểm soát thế trận hiệu quả hơn.

Bài đăng kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Jordan trên Fanpage của JFA.

Trong khi đó, dân mạng Kyrgyzstan thể hiện tâm lý thận trọng hơn sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Nhiều bình luận cho rằng kết quả trận Việt Nam - Jordan là "lời cảnh báo sớm", giúp Kyrgyzstan nhìn rõ hơn mức độ cạnh tranh của bảng đấu.

Tại bài viết bảng xếp hạng của giải U23 châu Á của Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan sáng 7/1, nhiều cổ động viên nước này cho rằng U23 Việt Nam đang cho thấy hình ảnh của một đối thủ khó lường.

Ngoài ra, không ít người cũng lên tiếng động viên đội tuyển Kyrgyzstan, kêu gọi các cầu thủ giữ vững tinh thần, thi đấu tập trung và không để áp lực từ kết quả của đối thủ ảnh hưởng đến tâm lý trước những trận đấu tiếp theo.

"Việt Nam là đối thủ đáng gờm", "Các chàng trai cần phải thi đấu thật tốt trước đội tuyển Việt Nam, không được mắc bất kỳ sai lầm nào. Thất bại chỉ diễn ra trong năm phút cuối", "Kyrgyzstan tiến lên", một số người hâm mộ bóng đá Kyrgyzstan để lại bình luận.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 tới. Đối thủ của các "chiến binh sao vàng" bước vào cuộc đối đầu trong tình thế bất lợi khi tiền vệ trung tâm Arsen Sharshenbekov không thể ra sân vì án treo giò. Song, đại diện Trung Á được nhận xét có hàng thủ kiên cố và phong độ tổng thể ổn định.