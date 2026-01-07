6 cung hoàng đạo được dự đoán giàu to năm 2026

Những cung hoàng đạo như Bọ Cạp, Ma Kết hay Thiên Bình được dự báo sẽ được vũ trụ "ưu ái" về mặt tài chính trong năm mới 2026.

2026 là năm nhiều cung hoàng đạo có thể bứt phá, tạo nên sự khác biệt về mặt tài chính. Ảnh: YourTango.

Theo thần số học, 2026 là năm Thế giới số 1 - con số của sự khởi đầu, táo bạo và tiềm năng không giới hạn. Trong khi theo lịch phương Đông, năm Bính Ngọ 2026 là "Ngựa Lửa", nơi những tham vọng được thổi bùng.

Sự "tái sinh" được phản ánh bởi việc cả Sao Thổ và Sao Hải Vương cùng đi vào cung Bạch Dương, cung đầu tiên của 12 cung hoàng đạo. Sao Thổ, hành tinh của trách nhiệm, cấu trúc và sự làm chủ, kết hợp với Sao Hải Vương, hành tinh của những giấc mơ, trực giác và sự buông bỏ.

Với sự thống trị của nguyên tố Lửa và Khí trong vũ trụ năm nay, nhiều người sẽ cảm thấy thôi thúc muốn nhảy vọt mà không cần suy nghĩ: bỏ việc, khởi nghiệp một cách bốc đồng, ra mắt sản phẩm, thay đổi nghề nghiệp, kiếm tiền từ nghệ thuật, tái tạo mọi khía cạnh cuộc sống chỉ sau một đêm.

Theo nhà chiêm tinh Abigail-Rose Remmer, trong năm 2026, một số cung hoàng đạo được vũ trụ ưu ái trong năm 2026 khi nói đến việc quản lý tài chính và công việc.

1. Ma kết

Ma Kết sẽ có vận may tốt nhất về sự nghiệp và tiền bạc ngay từ đầu năm 2026 khi bắt đầu năm với 4 hành tinh nằm trong cung của mình, mang đến cho bạn động lực mạnh mẽ. Thêm vào đó, sao Mộc nằm trong nhà thứ 7 - nhà của các mối quan hệ đối tác - trong suốt nửa đầu năm sẽ ban phước cho các hợp đồng kinh doanh, cũng giúp bạn có thể làm việc với các khách hàng cụ thể trong nửa đầu năm.

Ma Kết có thể gặp may mắn trong tài chính cả ở đầu năm và cuối năm 2026. Ảnh: Etsy.

Vận may của Ma Kết không chỉ dừng lại ở nửa đầu năm. Theo Remmer, bạn cũng được hưởng lợi từ việc Thiên đỉnh di chuyển vào cung Bảo Bình vào tháng 7, khi bạn sẽ bắt đầu một sở thích hoặc vị trí mới. Thêm vào đó, với Thiên đỉnh ở cung Sư Tử, bạn sẽ có thể mở rộng và vượt qua tư duy thiếu thốn.

2. Song Tử

Trong nửa đầu năm, sao Mộc sẽ ưu ái cung thứ hai của Song Tử, giúp tăng thu nhập. Nửa cuối năm hứa hẹn sẽ giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc tạo dựng lĩnh vực chuyên môn. Đây sẽ là năm bạn có thể kỳ vọng có thể thăng tiến sự nghiệp.

"Sao Thiên Vương trong cung của bạn cũng có thể thúc đẩy sự đổi mới, vì vậy bạn sẽ có những cách thức mới để kiếm tiền", Remmer giải thích. Vì vậy, ngay cả khi hiện tại bạn không cảm thấy thuận lợi, đừng ngạc nhiên khi vận may bất ngờ đến vào năm 2026.

3. Cự Giải

Cự Giải không chỉ gặp may mắn trong nửa đầu năm khi sao Mộc vẫn còn ở trong cung này, mà còn chứng kiến sự gia tăng thu nhập khi hành tinh của may mắn và sung túc di chuyển vào cung Sư Tử trong nửa cuối năm.

Đây là điều tuyệt vời vì Cự Giải đã định hình được bản sắc riêng tốt hơn vào nửa đầu năm. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy dường như mình muốn điều gì đó mới mẻ, hãy chuẩn bị tinh thần để bước sang một hướng hoàn toàn khác. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền vào năm 2026.

4. Kim Ngưu

Cung Kim Ngưu sẽ gặp may mắn rất lớn trong sự nghiệp và tiền bạc vào năm 2026 khi Thiên đỉnh đi vào cung Bảo Bình, ngôi nhà thứ 10 tượng trưng cho sự nghiệp của bạn. Như Remmer đã giải thích, năng lượng này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa động lực để bạn đạt được thành công trong công việc và cuối cùng là về mặt tài chính.

"Nếu Kim Ngưu chọn đúng hướng đi, sẽ có một năm rất hứa hẹn", nhà chiêm tinh học bày tỏ.

5. Thiên Bình

Theo Remmer, đối với cung Thiên Bình, vì sao Thổ và sao Hải Vương nằm cùng vị trí trong nhà thứ 7, bạn có thể mong đợi gặp gỡ những đối tác kinh doanh thực sự quan trọng hoặc ký kết các hợp đồng lớn với khách hàng vào năm 2026.

Thiên Bình có thể gặp gỡ đối tác và ký kết hợp đồng lớn trong năm nay. Ảnh: Redbubble.

Sao Mộc cũng sẽ nằm ở cung thứ 10 trong nửa đầu năm, điều này sẽ mang lại sự sung túc cho sự nghiệp. Khi sao Mộc đi vào cung thứ 11 trong nửa cuối năm 2026, vận may về sự nghiệp và tiền bạc của Thiên Bình sẽ đến từ việc xây dựng mạng lưới quan hệ. Vì vậy, nếu thực sự muốn thành công, việc chủ động giao tiếp là chìa khóa trong năm nay.

6. Bọ Cạp

Với cung Bọ Cạp trong năm nay, vận may về sự nghiệp và tiền bạc có thể không đến ngay lập tức. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi vào nửa cuối năm khi sao Mộc di chuyển vào cung thứ mười của bạn, cung tượng trưng cho sự nghiệp. Điều này sẽ nâng tầm những gì Bọ Cạp đang có và buộc bạn phải đánh giá lại mục tiêu mình muốn đạt được vào cuối năm nay.

Bọ Cạp đừng ngạc nhiên nếu bạn bắt đầu nghi ngờ về công việc hiện tại hoặc nơi mình muốn sống. Với hiện tượng sao Kim và sao Thủy nghịch hành vào cuối năm, nó sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại và thậm chí có thể liều lĩnh đưa ra quyết định táo bạo.

Bọ Cạp có khả năng sẽ phải đưa ra quyết định táo bạo để đạt được biến đổi lớn về tài chính. Ảnh: Adobe Stock.