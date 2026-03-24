Dàn cầu thủ rớt giá ở Premier League

Đợt cập nhật tháng 3 của chuyên trang Transfermarkt chứng kiến nhiều ngôi sao hàng đầu Premier League bị sụt giảm giá trị đáng kể.

Giá trị của Isak sụt giảm nghiêm trọng.

Bukayo Saka và Cole Palmer vẫn nằm trong nhóm cầu thủ đắt giá nhất giải đấu. Tuy nhiên, bộ đôi tuyển thủ Anh không còn duy trì được hiệu suất thi đấu như kỳ vọng. Saka bị điều chỉnh giảm 10 triệu euro, xuống còn 120 triệu euro.

Hiện Saka đang sa sút phong độ. Đến thời điểm hiện tại, Saka mới có 5 bàn thắng không tính phạt đền cùng 5 pha kiến tạo tại Premier League. Bên cạnh đó, vấn đề thể lực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ. Theo chuyên gia định giá Dominic Littlemore, Saka vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm dần kém hiệu quả.

Trong khi đó, Palmer cũng bị giảm 10 triệu euro, xuống còn 110 triệu euro. Ngôi sao của Chelsea chỉ ghi 4 bàn (không tính phạt đền) và có 1 kiến tạo, cho thấy sự sa sút so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Palmer rõ ràng không còn tạo ra tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của đội bóng thành London.

Đáng chú ý, Alexander Isak là cái tên chịu tổn thất nặng nề nhất, giảm giá trị tới 20 triệu euro, xuống còn 100 triệu euro sau chấn thương gãy chân và phong độ kém cỏi. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League gây thất vọng lớn kể từ khi gia nhập Liverpool.

Bên cạnh đó, hàng loạt cầu thủ khác cũng đồng loạt mất giá 10 triệu euro gồm Martin Odegaard (65 triệu euro), Rodri (65 triệu euro), Cristian Romero (50 triệu euro), Xavi Simons (50 triệu euro), Anthony Elanga (40 triệu euro) và Dejan Kulusevski (35 triệu euro).

Đợt điều chỉnh lần này là lời cảnh báo rõ ràng về sự khắc nghiệt của Premier League. Ở đó, phong độ và thể trạng có thể nhanh chóng làm thay đổi vị thế của các những ngôi sao hàng đầu.

Dàn cầu thủ rớt giá nhiều nhất ở Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD