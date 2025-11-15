Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đàm phán thương mại Việt - Mỹ đạt nhiều bước tiến lớn

  • Thứ bảy, 15/11/2025 20:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ vừa kết thúc sau 3 ngày làm việc, đạt tiến bộ lớn trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp...

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sau 3 ngày diễn ra vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ, đoàn đàm phán hai nước đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Vòng đàm phán lần này diễn ra theo kế hoạch đã thống nhất, được tổ chức từ ngày 12 đến 14/11 tại Washington D.C, Mỹ. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu với sự tham gia của các thành viên Đoàn và đại diện của các bộ, ngành, gồm: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trưởng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

dam phan viet my, bo cong thuong, thue doi ung anh 1

Đại diện USTR và Đoàn đàm phán Việt Nam đánh giá kết quả vòng đàm phán lần này “rất tích cực”, tạo nền tảng thuận lợi để sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ. Ảnh: Moit.

Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, đại diện Cơ quan thương mại Mỹ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ.

"Mỹ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức. Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Mỹ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể", theo thông tin từ Bộ Công Thương.

Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí sẽ tổ một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Trưởng đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.

Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện và tiếp xúc lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội giày da và may mặc Mỹ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương cũng như vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam.

Việt Nam đàm phán thuế đối ứng cấp Bộ trưởng với Mỹ

Phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng, đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Mỹ.

09:07 12/11/2025

Trung Quốc tạm hoãn áp thuế 24% với hàng hóa Mỹ

Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm tạo thêm dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

12:22 5/11/2025

Ông Trump dọa áp thêm 10% thuế với Canada vì một đoạn quảng cáo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thêm 10% thuế quan đối với Canada, nhằm phản ứng với một đoạn quảng cáo được phát sóng trong trận đấu thuộc loạt World Series.

11:06 26/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

