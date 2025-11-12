Việt Nam đàm phán thuế đối ứng cấp Bộ trưởng với Mỹ

Phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng, đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Mỹ.

Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Việt Nam và Mỹ đã diễn ra vào ngày 10/11 tại Washington D.C (Mỹ). Ảnh: Bộ Công Thương.

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đã diễn ra vào ngày 10/11 tại Washington D.C (Mỹ).

Đây là phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa hai nước, diễn ra ngay trước phiên đàm phán cấp kỹ thuật chính thức sẽ diễn ra ngày 12-14/11 tại Washington, D.C.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, hai Bộ trưởng đã trao đổi và xác định định hướng xử lý cho các vấn đề lớn còn tồn tại, đồng thời dành thời gian thảo luận các nội dung về quan hệ thương mại song phương.

Mở đầu phiên đàm phán, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã hệ thống lại các công việc mà hai bên đã triển khai, đồng thời đánh giá cao việc hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, coi đây là cơ sở quan trọng để nhanh chóng thúc đẩy và hoàn tất quá trình đàm phán.

Ông Jamieson Greer cũng đánh giá cao thiện chí, cách tiếp cận có tính hệ thống và xử lý vấn đề của Việt Nam đối với những đề nghị mà Mỹ đưa ra.

Bên cạnh đó, ông cũng ghi nhận nỗ lực và tinh thần xây dựng của Đoàn đàm phán Việt Nam. Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ đồng thời phản hồi thẳng thắn và khá tích cực đối với một số đề nghị của Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Mỹ và thông báo nhiều biện pháp mà Việt Nam đã chủ động thực hiện trong thời gian qua để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.

Bộ trưởng cho rằng việc hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ song phương không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà trong nhiều lĩnh vực khác, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra một số đề xuất giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Mặt khác, ông cũng đề nghị hai bên có cách tiếp cận thực tiễn và linh hoạt vì lợi ích thiết thực của cả hai bên. Những đề xuất này được Trưởng Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer ghi nhận và giao cấp kỹ thuật nước này nghiên cứu để trao đổi với phía Việt Nam.

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá rằng phiên đàm phán lần này có ý nghĩa rất quan trọng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng, đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Mỹ.