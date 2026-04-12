Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, 2 siêu tàu chở dầu quay đầu ở eo biển Hormuz

Mới đây, 2 siêu tàu chở dầu rỗng đã cố gắng di chuyển qua eo biển Hormuz để vào Vịnh Ba Tư, nhưng buộc phải quay đầu sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một nhóm 3 tàu chở dầu cỡ rất lớn (VLCC), không có liên hệ trực tiếp với Iran, đã bắt đầu tiếp cận eo biển từ Vịnh Oman vào cuối ngày 11/4 (giờ địa phương) và đến gần đảo Larak của Iran vào sáng sớm 12/4, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, tại điểm được xem như "trạm kiểm soát" này, tàu Agios Fanourios I (hướng tới Iraq) và tàu Shalamar mang cờ Pakistan (dự kiến đến đảo Das thuộc UAE) đã quay đầu. Quyết định này diễn ra đúng vào thời điểm các nhà đàm phán tại Islamabad thông báo rằng họ không đạt được thỏa thuận với phía Mỹ.

Một tàu VLCC thứ 3, mang tên Mombasa B, đi phía trước và đã di chuyển qua khu vực giữa đảo Larak và đảo Qeshm, tuyến đường được Iran cho phép để vào Vịnh Ba Tư. Hiện, tàu này chưa phát tín hiệu rõ ràng về điểm đến.

Cho đến nay, nguyên nhân cụ thể của việc 2 siêu tàu quay đầu, trong khi tàu thứ 3 vẫn đi qua thành công, vẫn chưa được tiết lộ bởi trước đó cả Iraq và Pakistan đều đã nhận được sự chấp thuận từ Iran để đi qua Eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Do đó, việc tuyến đường biển này bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung chưa từng có trong lịch sử. Vì vậy, việc mở lại eo biển là một nội dung then chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong những tuần gần đây, nhiều tàu đã cố gắng đi qua eo biển nhưng phải hủy bỏ hành trình, đồng thời cảnh báo tình hình an ninh luôn biến động và mức độ rủi ro cao kéo dài. Phần lớn các tàu này tìm cách rời khỏi Vịnh Ba Tư, trong khi các tàu rỗng cũng cần đi vào khu vực để nhận hàng mới.

Vào cuối tháng trước, 2 tàu container Trung Quốc từng phải quay đầu khi đang tìm cách rời Vịnh Ba Tư, nhưng sau đó đã thoát ra thành công. Trong khi đó, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng cũng buộc phải quay đầu vào tuần trước.

Đến ngày 11/4, thị trường đón nhận tín hiệu tích cực khi 2 siêu tàu chở dầu của Trung Quốc và một tàu của Hy Lạp chở đầy dầu thô đã thành công rời Vịnh Ba Tư qua Eo biển Hormuz.

Tàu Agios Fanourios I do Công ty Eastern Mediterranean Maritime (EASTMED) quản lý, trong khi Tổng công ty Vận tải biển Quốc gia Pakistan sở hữu tàu Shalamar. Còn chiếc tàu Mombasa B gần đây đã đổi tên từ Front Forth. Hiện, tàu thuộc sở hữu của Haut Brion 8 SA, công ty có cùng địa chỉ với đơn vị quản lý Sinokor Maritime (Hàn Quốc).