Đàm phán Mỹ, EU, Ukraine không đạt đột phá

  • Thứ hai, 22/12/2025 07:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mỹ và Ukraine đánh giá các cuộc đàm phán tại bang Florida diễn ra hiệu quả, mang tính xây dựng, nhưng đến nay chưa ghi nhận bước đột phá cụ thể nào trong tiến trình hòa bình.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine (phải) trong cuộc gặp tại Florida hôm 30/11. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội ngày 21/12, ông Steve Witkoff cho hay các cuộc gặp tại bang Florida tập trung vào việc thống nhất cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu, theo AP.

“Ưu tiên chung của chúng tôi là chấm dứt các hành động tàn sát, bảo đảm an ninh vững chắc, đồng thời tạo điều kiện cho Ukraine phục hồi, ổn định và thịnh vượng lâu dài. Hòa bình không chỉ là ngừng bắn, mà còn phải là nền tảng xứng đáng cho một tương lai ổn định”, ông Witkoff, đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh.

Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump. Phía Ukraine có Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Andriy Hnatov.

Bên cạnh đó, các cố vấn an ninh quốc gia từ những đồng minh châu Âu của Ukraine cũng tham gia thảo luận, nhằm phối hợp lập trường và xây dựng cách tiếp cận chiến lược thống nhất giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu.

“Thảo luận về mốc thời gian và trình tự tiến hành các bước tiếp theo được đặc biệt chú trọng”, tuyên bố chung có đoạn. Hai bên chưa công bố kế hoạch gặp mặt tiếp trong tương lai, cũng không đề cập đột phá rõ ràng nào về nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine, AFP cho biết.

Những cuộc trao đổi này nằm trong nỗ lực ngoại giao kéo dài nhiều tháng của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy hòa bình. Dù Washington đã triển khai một chiến dịch ngoại giao quy mô lớn để chấm dứt xung đột, tiến trình này vẫn gặp trở ngại do lập trường đối lập gay gắt giữa Moscow và Kyiv.

Nhận định của ông Witkoff được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc với Nga cũng đang diễn ra song song. Một đặc phái viên Điện Kremlin hôm 20/12 cho biết các cuộc thảo luận tại Florida đang tiến triển “theo hướng xây dựng”.

“Các cuộc trao đổi đang diễn ra tích cực. Chúng đã bắt đầu trước đó, tiếp tục trong hôm nay và sẽ kéo dài sang ngày mai”, ông Kirill Dmitriev nói với báo giới tại Miami. Tuy nhiên, đến ngày 21/12 vẫn chưa có thông tin cập nhật mới về các cuộc đàm phán với phía Nga.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ông Dmitriev đã gặp ông Witkoff cùng Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump.

dam phan anh 1

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga) ngày 2/12. Ảnh: Reuters.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên Telegram rằng các nỗ lực ngoại giao đang “tiến triển khá nhanh”, đồng thời cho biết phái đoàn Ukraine tại Florida đang làm việc chặt chẽ với phía Mỹ.

Trong khi đó, Điện Kremlin bác bỏ thông tin về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ, sau khi ông Zelensky tiết lộ Washington từng đề xuất ý tưởng này.

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, khẳng định hiện “chưa có cuộc thảo luận nghiêm túc nào” về sáng kiến này và cũng chưa có sự chuẩn bị cụ thể.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Pháp hoan nghênh tín hiệu sẵn sàng đối thoại của Tổng thống Putin với Tổng thống Emmanuel Macron, cho biết Paris sẽ xem xét các bước đi tiếp theo “trong những ngày tới”.

“Khi triển vọng về một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình trở nên rõ ràng hơn, việc nối lại đối thoại với ông Putin là cần thiết”, Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ, đồng thời đánh giá cao việc Điện Kremlin công khai ủng hộ cách tiếp cận này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo Pháp nếu có đủ thiện chí chính trị từ hai phía.

Phương Linh

đàm phán Donald Trump Liên minh châu Âu Mỹ Nga Pháp Emmanuel Macron Steve Witkoff Nga Ukraine châu Âu Kirill Dmitriev ông Putin

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

