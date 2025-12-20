Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ tiếp tục làm trung gian: Gặp phái đoàn Nga sau đàm phán với Ukraine

  • Thứ bảy, 20/12/2025 17:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các nhà đàm phán của Mỹ dự kiến sẽ gặp các quan chức Nga tại bang Florida vào ngày 20/12 để tiến hành vòng đàm phán mới nhất nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, trò chuyện với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, trong một cuộc gặp tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thuyết phục cả Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Cuộc gặp diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ với các quan chức Ukraine và châu Âu ngày 19/12, được xem là những cuộc thảo luận mới nhất liên quan đến một kế hoạch hòa bình, làm dấy lên hy vọng về giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đồng thời là nhà ngoại giao hàng đầu và cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, cho biết ông cũng có thể tham gia các cuộc đàm phán này.

Các cuộc gặp trước đó đã được tổ chức tại câu lạc bộ golf của ông Witkoff ở Hallandale Beach, gần Miami. Đầu tuần này, các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu cho biết đã đạt được một số tiến triển liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho Kyiv như một phần của tiến trình đàm phán hòa bình, song vẫn chưa rõ liệu Moskva có chấp nhận các điều khoản này hay không.

Một nguồn tin Nga nói với hãng tin Reuters rằng hiện chưa có khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Dmitriev và các nhà đàm phán Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin không đưa ra bất kỳ dấu hiệu thỏa hiệp nào khi trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo thường niên ngày 19/12. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các điều kiện của Moskva để chấm dứt chiến tranh không thay đổi kể từ tháng 6/2024, bao gồm yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân hoàn toàn khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Về phần mình, Kyiv tái khẳng định sẽ không nhượng lại các vùng lãnh thổ đã rơi vào sự kiểm soát của Nga. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết các nhóm đàm phán của Mỹ và châu Âu đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực chung.

“Chúng tôi đã nhất trí với các đối tác Mỹ về các bước tiếp theo và sẽ tiếp tục công việc chung trong thời gian tới”, ông Umerov viết trên Telegram, đồng thời cho biết đã báo cáo kết quả đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng đã có tiến triển trong các cuộc thảo luận, nhưng nhấn mạnh con đường phía trước vẫn còn dài. “Việc đạt được thỏa thuận cuối cùng phụ thuộc vào chính các bên liên quan. Chúng tôi không thể ép buộc Ukraine hay Nga chấp nhận một thỏa thuận. Điều cốt lõi là cả hai bên phải thực sự mong muốn điều đó”, ông Rubio nhấn mạnh.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

