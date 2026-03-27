Đắm mình trong dòng chảy văn hóa - ẩm thực ba miền giữa lòng TP.HCM

Trên tay là chiếc smartphone đang mở cuộc gọi, anh Scott Jernigan (Charlotte, Mỹ) hào hứng quay lại khung cảnh xung quanh để chia sẻ với bạn gái ở quê nhà. Vừa bước xuống trạm metro Văn Thánh, sau hành trình di chuyển từ trung tâm thành phố đến Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026, anh gần như sững lại trước không gian chợ nổi đậm chất Việt Nam hiện ra ngay dưới chân trạm dừng.
“Tôi đến đây theo lời mời của bạn bè, nhưng thật sự thấy xứng đáng. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, từ ẩm thực đường phố đến những món ăn được chế biến cầu kỳ. Lễ hội cũng rất an toàn, mọi người thân thiện và việc di chuyển bằng metro thì cực kỳ thuận tiện”, anh Scott Jernigan chia sẻ.
Có chung cảm xúc, Kim Chi (TP Thủ Đức) nhanh chóng bị cuốn vào không khí sôi động tại lễ hội. Hàng trăm món ngon được bài trí bắt mắt, đặc biệt là gian hàng bán chè Nam Bộ, để lại trong lòng cô gái trẻ nhiều ấn tượng. “Ban đầu mình nghĩ chỉ có đồ ăn ngon thôi, nhưng vào mới thấy có cả làm gốm, đồ thủ công, rồi chụp photo booth nữa. Mình đứng xem mọi người làm gốm khá lâu, lần đầu thấy nên rất ‘wow’. Với người trẻ thì những trải nghiệm như vậy rất đáng thử”, Kim Chi nói thêm.
Dù đến từ những vùng đất khác nhau, anh Scott Jernigan và Kim Chi đều gặp nhau ở một điểm chung: Tìm đến lễ hội để “đi” trọn hành trình 500 món ngon ba miền trong một trải nghiệm vị giác - di sản văn hóa liền mạch. Điều này phần nào khẳng định ý nghĩa của chủ đề Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026: Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam.
“Không chỉ dừng lại ở hơn 500 món ngon, chúng tôi mong muốn mỗi trải nghiệm tại lễ hội sẽ giúp thực khách hiểu sâu hơn về câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị di sản phía sau từng món ăn. Đó cũng chính là tinh thần ‘kết nối’ mà lễ hội hướng đến - kết nối vùng miền, kết nối truyền thống với sáng tạo, kết nối Việt Nam và thế giới”, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ tại sự kiện khai mạc.
Lễ hội năm nay được nâng tầm rõ rệt cả về quy mô lẫn chất lượng, với sự tham gia của 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao trong hệ thống cùng các địa phương liên kết du lịch. Lần đầu tiên, sự kiện có sự góp mặt của các lãnh sự quán, mở rộng không gian giao thoa văn hóa, ẩm thực giữa lòng TP.HCM.
Không gian lễ hội được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt ba miền đất nước, gồm 10 chặng trải nghiệm - 10 “hành trình hương vị” trải dài từ ẩm thực Tây Bắc - vùng địa đầu Tổ quốc, miền Trung, miền Nam, ẩm thực biển đảo, ẩm thực hoàng gia - cung yến, đến ẩm thực từ hạt gạo Việt, làng bánh dân gian, tinh hoa trà Việt, ẩm thực xanh - chay và ẩm thực không biên giới. Hương vị đưa thực khách đi qua nhiều cung bậc cảm xúc lẫn vị giác.
Ẩm thực miền Bắc mở ra với những tầng vị thanh nhã, chừng mực, phản ánh rõ nét tinh thần của vùng Đồng bằng sông Hồng và góp phần gìn giữ nếp nhà đã đi cùng ký ức nhiều thế hệ. Trên “bản đồ vị giác” ấy, các gian hàng núi rừng phía Bắc trở thành điểm nhấn khó bỏ qua. Nổi bật có sườn nướng mắc khén, hạt dổi, bánh áp chao Cao Bằng, cá Hồ Ba Bể, món đặc trưng của Phú Thọ - nơi có Đền Vua Hùng như xôi cọ đất tổ, gà nhiều cựa tiến vua.
Ẩm thực miền Trung mang đến dòng chảy trải nghiệm liền mạch, khi thì tinh tế, cầu kỳ với món ngon cung đình, lúc lại đậm đà, mặn mòi của biển. Từ những món mang dấu ấn hoàng cung như nem hạt sen, bánh tép rong, chè đậu ngự, đến đặc sản xứ Huế, xứ Nghệ, xứ Quảng, mỗi hương vị đều như một lát cắt ký ức, kể lại câu chuyện rất riêng của từng vùng đất.
Đại diện gian hàng Kim Liên Xứ Nghệ, bà Đinh Thị Thùy Linh, Trưởng phòng Kinh doanh Tiếp thị Khách sạn Sài Gòn Kim Liên (Nghệ An), cho biết chả lươn - đặc sản tiêu biểu của gian hàng, xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi “Top 10 món ngon đặc sắc vùng miền” - để lại nhiều ấn tượng với thực khách. “Chả lươn là món ăn đặc trưng của Nghệ An, đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến. Việc được thực khách đón nhận và đạt giải tại lễ hội là niềm tự hào, đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu rõ hơn về ẩm thực xứ Nghệ đến du khách”, bà Linh chia sẻ.
Hành trình trải nghiệm tiếp nối tại các chặng ẩm thực miền Nam - nơi níu chân thực khách bởi sắc thái phóng khoáng và giàu sức sống, phản ánh rõ nét đặc trưng của vùng sông nước và nhịp sống đô thị. Từ những món ăn dân dã như vịt cỏ Gò Công nướng mắm nhỉ, gỏi bông điên điển cua đồng, bánh canh mực sữa Phú Quốc đến các biến tấu ẩm thực đa dạng, mỗi hương vị đều thể hiện tinh thần cởi mở, hào sảng và khả năng dung nạp văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam.
Không gian “Ẩm thực không biên giới” trở thành điểm nhấn mới của lễ hội, với sự tham gia của các gian hàng quốc tế do Tổng lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan cùng các đối tác tại TP.HCM. Sự hiện diện này mở ra điểm chạm giao thoa, nơi ẩm thực Việt đối thoại cùng bản sắc quốc tế ngay giữa lòng thành phố.
Vượt lên trên quy mô của “đại tiệc vị giác” với 500 món ăn tinh túy, lễ hội còn chinh phục thực khách bởi không gian văn hóa - nghệ thuật sống động, tái hiện rõ nét bản sắc dân tộc trong từng trải nghiệm. Từ múa khỉ, đờn ca tài tử, ca Huế đến cà kheo, hát quan họ, cồng chiêng Tây Nguyên… tất cả được tái hiện sinh động qua những màn rong diễn tương tác đầy cuốn hút.
Bên cạnh đó, khu vực làng nghề như làm bánh, làm gốm, làm hoa giấy… và khu trò chơi dân gian cũng thu hút nhiều gia đình có con nhỏ đến trải nghiệm.
Chuỗi hoạt động đa dạng góp phần tăng thêm sức hút, đưa lễ hội trở thành điểm hẹn khó bỏ lỡ của người dân và du khách. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 29/3, giúp du khách trong và ngoài nước có cơ hội khám phá trọn vẹn sự giao thoa giữa văn hóa và ẩm thực Việt Nam.
Để mua vé, người dân và du khách có thể liên hệ điểm bán chính thức tại khu du lịch Bình Quới 1, 2, 3 (0901889701/702/703); khu du lịch Tân Cảng (0901889704); khu du lịch Văn Thánh (0901889705) hoặc hotline 0901889709. Lễ hội có sự đồng hành vận chuyển từ Vietnam Airlines, hỗ trợ âm thanh từ Hiển Event, đồng hành của Satra và bảo trợ thông tin từ các báo đài tại TP.HCM.