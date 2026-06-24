Đám cưới hoành tráng giữa vuông tôm rộng 1.500 m2 ở miền Tây

Ba năm chăm sóc hơn 100 khóm hoa trước nhà, ông nội của Cẩm Tú đã kiên trì canh cho hoa nở đúng dịp cháu gái lên xe hoa, tạo con đường rực đỏ tại vuông tôm rộng 1.500 m2.

Cẩm Tú chụp ảnh cưới tại con đường hoa giữa vuông tôm 1.500 m2.

Mỗi ngày đều đặn từ sáng sớm, ông nội của Cẩm Tú (26 tuổi, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) đều ra vuông tôm rộng 1.500 m2 trước nhà, tưới cây và tỉa tót cành. Vì mong đợi đến ngày cháu gái lên xe hoa, ông đã trồng 100 khóm hoa gồm 50 chậu hoa trang đỏ cùng hoa giấy đủ màu sắc dọc lối đi 100 m.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cẩm Tú cho biết thói quen nói trên đã được ông duy trì suốt 3 năm, từ năm 2023 đến tháng 5 năm nay.

"Ông cất công trồng để ngày cưới của chị em tôi thêm rực rỡ", Tú nói.

3 năm chăm hoa chờ ngày cháu xuất giá

Tú kể từ nhỏ, cô lớn lên trong ngôi nhà nằm giữa hai vuông tôm rộng khoảng 1.500m. Đây là nơi sinh sống của đại gia đình ba thế hệ. Cuộc sống gắn liền với nghề nuôi trồng thủy sản đã kéo dài suốt nhiều năm qua.

Ông nội của Tú năm nay đã 74 tuổi. Tuổi cao, ông vẫn giữ thói quen chăm sóc cây cối mỗi ngày.

Suốt ba năm, những khóm hoa phát triển xanh tốt. Mỗi độ xuân về, cả khu vực lại rực rỡ sắc màu. Nhiều người đi ngang qua đều dừng lại ngắm nhìn. Con đường hoa dần trở thành điểm nhấn quen thuộc của gia đình.

Năm 2026, Cẩm Tú quyết định tổ chức đám cưới. Ngày vui diễn ra vào tháng 5. Đây là thời điểm bước sang mùa hè. Trong khi đó, hoa trang và nhiều loại hoa trong vườn ra hoa quanh năm nhưng thường rực rỡ nhất là vào mùa xuân.

Biết điều này, ông nội của Tú bắt đầu lên kế hoạch để những khóm hoa nở đúng dịp cháu gái lên xe hoa. Công việc không hề đơn giản. Ông phải theo dõi từng giai đoạn phát triển của cây.

Ông nội dày công chăm sóc vườn hoa mừng Cẩm Tú lấy chồng.

Tú cho biết sau khi đợt hoa xuân tàn, ông tiến hành cắt bỏ toàn bộ chùm hoa khô và tỉa nhẹ các cành già. Cây được đặt ở vị trí có nhiều ánh nắng để thúc đẩy quá trình quang hợp. Đất trồng được giữ ẩm đều, không để úng nước.

Định kỳ 2-3 tuần, cây được bổ sung phân bón giàu lân và kali nhằm kích thích hình thành nụ mới. Sau một thời gian phát triển chồi non, các nụ hoa bắt đầu xuất hiện ở đầu cành.

Sự kiên trì của người ông cuối cùng cũng mang lại kết quả như mong muốn. Khi ngày cưới cận kề, cộng thêm điều kiện thời tiết thuận lợi, toàn bộ hàng hoa trang đỏ đồng loạt bung nở thành chùm lớn. Những giàn hoa giấy cũng khoe sắc rực rỡ. Cả lối vào nhà như được nhuộm bởi những gam màu tươi sáng.

"Đó là món quà cưới vô giá mà ông nội dành cho tôi. Không cần những lời nói hoa mỹ, tình cảm của ông được gửi gắm qua từng bông hoa và từng ngày chăm sóc âm thầm", Tú nói.

Khách mời, nhà trai thích thú

Nhờ có con đường hoa được chuẩn bị công phu, việc trang trí đám cưới của Cẩm Tú trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Cô cho biết bản thân vốn yêu thích tông màu đỏ. Sắc đỏ của hàng hoa trang vì thế càng giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và nổi bật.

Trước ngày cưới, ông nội cùng các thành viên trong gia đình tiếp tục dọn dẹp khu vực xung quanh. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn viên vuông tôm được vệ sinh sạch sẽ.

Giữa khoảng sân rộng, khu vực tổ chức hôn lễ được dựng lên đơn giản. Xung quanh là những hàng hoa đang nở rộ.

"Khung cảnh mang đậm nét miền quê Nam Bộ", Tú cho hay.

Nhớ lại ngày cưới, Tú nói nhiều vị khách không giấu được sự bất ngờ khi bước qua lối đi ngập tràn sắc hoa. Không ít người dừng lại chụp ảnh lưu niệm. Một số khách còn dành thời gian hỏi thăm ông nội về kinh nghiệm trồng cây và cách xử lý để hoa nở đúng thời điểm.

Đoàn nhà trai cũng có chung cảm xúc. Nhiều người tỏ ra thích thú khi chứng kiến con đường hoa đỏ rực dẫn vào nhà cô dâu.

Cô dâu và chú rể "check-in" đường hoa trong ngày cưới.

Theo Cẩm Tú, điều khiến cô xúc động nhất không phải những lời khen từ khách mời mà là sự quan tâm của ông nội. Trong ngày cưới, ông đã gửi đến cháu gái lời chúc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Ông mong cuộc hôn nhân của cháu sẽ luôn hạnh phúc và rực rỡ như những khóm hoa trang đỏ mà ông đã dày công chăm sóc", Tú nghẹn ngào nói.

Chồng của Cẩm Tú là anh Quang Thoại, cùng quê Đồng Tháp. Hai người có khoảng hai năm tìm hiểu trước khi quyết định về chung một nhà. Dù có khoảng cách tuổi tác, Tú kể cặp đôi luôn nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình.

Cẩm Tú cho biết chính sự điềm đạm và thấu hiểu của chồng đã giúp cô thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Sự đồng hành của người thân cũng khiến cả hai thêm vững tin khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Sau đám cưới, đoạn video ghi lại hình ảnh con đường hoa dẫn vào nhà cô dâu được chia sẻ trên mạng xã hội. Những thước phim nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà ông nội dành cho cháu gái. Không ít bình luận cho rằng vẻ đẹp của đám cưới không nằm ở sự xa hoa mà nằm ở tình thân và sự chăm chút từ gia đình.