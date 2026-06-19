Quyết cưới cô gái kém 12 tuổi, chàng trai Trung Quốc về Bắc Ninh ở rể

Ngay từ khi quen bạn trai người Trung Quốc, An An đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn sinh sống ở Việt Nam sau khi kết hôn. Quyết định của cô lập tức nhận được sự đồng thuận.

An An và chồng Trung Quốc kết hôn sau một năm hẹn hò.

Năm 2024, An An (21 tuổi, Bắc Ninh) tình cờ quen anh Lưu (33 tuổi, người Trung Quốc) qua một ứng dụng trên mạng xã hội. Ấn tượng trước sự chân thành và cách trò chuyện gần gũi của người đàn ông ngoại quốc, An quyết định cho anh cơ hội tìm hiểu nghiêm túc.

Sau khoảng một năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, An đã thẳng thắn chia sẻ mong muốn được sinh sống lâu dài tại Việt Nam.

"Tôi từng nói với anh ấy nếu xác định định cư ở Việt Nam thì mới tính chuyện lâu dài, không thì không cần đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi không yêu cầu anh phải có nhà cửa hay điều kiện vật chất gì, chỉ cần sau khi cưới được sống ở Việt Nam là đủ", cô kể với Tri Thức - Znews.

Bất ngờ khi mở hồng bao ngày ra mắt

Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, anh Lưu đã đưa An về Trung Quốc ra mắt gia đình. Chuyến đi không chỉ là dịp để cô gái Việt gặp gỡ bố mẹ, người thân của anh mà còn giúp cô hiểu hơn về môi trường sống, hoàn cảnh gia đình và những mối quan hệ xung quanh người đàn ông mà mình dự định gắn bó lâu dài.

Theo An, gia đình anh Lưu để lại cho cô nhiều thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. "Tôi cảm nhận gia đình anh ấy đều rất tốt. Bố mẹ, bạn bè và anh ấy đều thân thiện, chăm chỉ", cô nhớ lại.

An bất ngờ nhận được số tiền lớn ngày ra mắt nhà người yêu.

Trong chuyến đi này, An cũng lần đầu trải nghiệm phong tục nhận hồng bao khi ra mắt gia đình bạn trai, một nét văn hóa khá phổ biến tại Trung Quốc.

"Tôi biết theo phong tục Trung Quốc, mình sẽ được nhận hồng bao khi ra mắt, nhưng không nghĩ là được nhiều như vậy", cô kể.

Tổng số tiền An nhận được trong lần đầu gặp mặt nhà bạn trai tương đương khoảng 34 triệu đồng. Tuy nhiên, điều khiến cô nhớ nhất không phải số tiền nhận được mà là sự nhiệt tình, cởi mở của gia đình anh Lưu trong suốt thời gian cô ở Trung Quốc.

Sau chuyến ra mắt, An càng có thêm niềm tin vào mối quan hệ của mình. Một trong những lý do khiến cô quyết định tiến tới hôn nhân là bởi nửa kia luôn tôn trọng những mong muốn của cô về cuộc sống sau này.

Ở rể tại Việt Nam

Ngay từ khi mới quen anh Lưu, An An đã chia sẻ về mong muốn định cư tại Việt Nam sau khi kết hôn. Điều khiến cô bất ngờ là gia đình anh lập tức đồng ý.

"Chồng tôi nói chuyện trước với ông bà và mọi người đều không phản đối. Tôi cũng khá bất ngờ vì cả nhà lại ủng hộ lựa chọn của anh", An cho hay.

Gia đình An hiện sống trong căn nhà 2 tầng có diện tích khoảng 53 m2 ở Bắc Ninh. Dù không quá rộng rãi, An cho biết cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có quá nhiều áp lực về vật chất.

Vợ chồng cô cũng chưa có kế hoạch chuyển sang Trung Quốc. Con của hai người mang quốc tịch Việt Nam.

Sau khi sinh đôi, phần lớn thời gian của An dành cho việc chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. May mắn là cô luôn nhận được sự hỗ trợ từ mẹ ruột và chồng nên việc làm mẹ bỉm không quá vất vả như cô từng nghĩ.

"Con còn nhỏ nên mỗi ngày tôi chỉ cần ở nhà chăm con và nấu nướng. Vì sinh đôi, tôi có mẹ ruột và chồng giúp đỡ rất nhiều. Chắc điều hạnh phúc nhất là làm mẹ bỉm mà vẫn được ngủ thoải mái đến khi nào tự dậy", cô chia sẻ.

Cặp đôi hòa hợp và hạnh phúc sau khi kết hôn.

Theo An, quyết định sang Việt Nam sinh sống không phải lựa chọn bộc phát của chồng cô. Trong suốt một năm yêu nhau trước khi kết hôn, anh Lưu đã có đủ thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị cho những thay đổi trong cuộc sống.

"Chúng tôi quen nhau một năm nên trong khoảng thời gian đó anh ấy cũng có đủ thời gian để suy nghĩ. Hơn nữa, chồng tôi vốn rất thích Việt Nam nên việc sang đây sinh sống không phải điều quá khó khăn với anh ấy", An cho biết.

Theo An, ban đầu anh còn bỡ ngỡ vì khác biệt ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã hòa nhập khá tốt. Anh có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt trong sinh hoạt và thường xuyên cùng vợ chăm sóc con nhỏ.

Anh Lưu đặc biệt thích môi trường sống ở Việt Nam, từ đồ ăn, thời tiết đến nhịp sống đều khiến anh cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, anh cũng chủ động chia sẻ việc chăm con, từ việc bế bé, chơi với con đến hỗ trợ những việc đơn giản trong nhà. Điều này giúp cuộc sống làm mẹ của An nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tổ ấm của An An và chồng Trung Quốc.