Cổ phiếu FLC sắp được giao dịch trở lại?

Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch lại trên UPCoM vào quý I/2026. Hiện tập đoàn này đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính.

FLC đang triển khai và nghiên cứu hơn 50 dự án. Ảnh: Việt Hà.

Sáng 11/11, Tập đoàn FLC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2. Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 9/7, FLC có 64.308 cổ đông. Đến 9h sáng, đại hội ghi nhận sự tham dự của 216 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho hơn 253 triệu cổ phần, tương đương 35,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, qua đó đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Cổ phiếu FLC sẽ giao dịch lại trên UPCoM từ quý I/2026

Tại đại hội, lãnh đạo FLC báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu mảng bất động sản đạt gần 1.800 tỷ đồng , trong đó dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỷ. Tập đoàn cho biết bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chủ lực với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, tập trung ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Một số dự án nổi bật gồm Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc đã được cấp phép xây dựng từ tháng 3, mở bán từ tháng 6 và dự kiến bàn giao sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Hay như FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu khai trương trong năm 2026.

Tính đến hết tháng 9, FLC đã bàn giao 2.301/3.173 căn tại các dự án trọng điểm, đồng thời hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều khách hàng.

Song song phát triển dự án thương mại, FLC cũng đẩy mạnh nghiên cứu mảng nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ, ưu tiên triển khai tại Hà Nội, Quảng Ninh và một số địa phương khác.

FLC tính nhảy vào mảng nhà ở xã hội. Ảnh: FLC.

Đáng chú ý, cũng tại phiên họp, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền đã tiết lộ về mốc thời gian đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại. Cụ thể, bà Huyền cho biết dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch lại trên UPCoM vào quý I/2026, cùng với việc mở rộng và tái cơ cấu hệ sinh thái. Hiện tập đoàn này đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính.

Từ đầu năm, FLC đã nộp ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế gần 276 tỷ đồng , tập đoàn đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ phần nghĩa vụ còn lại trong quý II/2026. Đây được xem là một ưu tiên hàng đầu trong tiến trình tái cấu trúc.

Để chuẩn bị cho việc đưa cổ phiếu giao dịch trở lại, FLC cho biết đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập và cung cấp hồ sơ tài chính phục vụ đánh giá sơ bộ. Năm nay, tập đoàn dự kiến phát hành báo cáo tài chính các năm 2021-2024, đến quý I/2026 sẽ công bố báo cáo tài chính năm 2025.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu.

Về phương án tái cấu trúc, lãnh đạo FLC cho biết tập đoàn đang rà soát toàn bộ danh mục dự án bất động sản và đầu tư tài chính để đánh giá thực trạng và xác định phương án thu hồi hoặc tiếp tục đầu tư.

Lãnh đạo tập đoàn này cũng cho biết đang chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và M&A với các dự án có pháp lý minh bạch, tiềm năng cao nhưng thiếu nguồn lực, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Dồn lực cho giai đoạn 2025-2026

Trong định hướng giai đoạn 2025-2026, Tập đoàn FLC cho biết sẽ tiếp tục dồn trọng tâm cho các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec hay FLC Hilltop Gia Lai.

Bên cạnh đó, tập đoàn đẩy nhanh nghiên cứu và triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Quảng Ninh cùng một số địa phương khác, hướng tới mô hình đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ và giá bán hợp lý, qua đó góp phần thúc đẩy an sinh xã hội.

Ước tính, doanh số mảng bất động sản trong 2 năm tới có thể đạt khoảng 4.000 tỷ đồng .

Về tài chính, FLC cho biết công tác tái cấu trúc sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm là tối ưu dòng tiền, cân đối nguồn vốn, định giá lại tài sản và mở rộng hạn mức tín dụng. Mục tiêu của quá trình này là giảm áp lực nợ vay, duy trì thanh khoản ổn định và nâng cao khả năng huy động vốn.

Song song đó, tập đoàn triển khai tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu suất quản trị và tăng cường minh bạch trong hoạt động nội bộ.

Tại đại hội này, FLC cũng trình cổ đông xem xét và thông qua một loạt nội dung quan trọng, trong đó có việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Danh sách đề cử gồm 3 ứng viên HĐQT là ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo, cùng một ứng viên BKS là bà Trần Thị Đoan. Tất cả ứng viên đều chưa nắm giữ cổ phiếu FLC.

Ông Trịnh Văn Nam hiện là Trợ lý Thành viên HĐQT FLC, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Giám đốc FLC Land, Chủ tịch HĐQT Nông dược HAI, Tổng giám đốc FLC Biscom và Thành viên HĐQT FLCHomes.

Bà Phùng Thị Thu Thảo gắn bó với FLC từ năm 2016, hiện là Phó Ban Hành chính - Nhân sự, đồng thời giữ vị trí Thành viên HĐQT tại Bamboo Airways, GAB và Chứng khoán Artex.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Trần Thị Đoan - Tổng giám đốc KLF - đều là gương mặt mới, chưa từng đảm nhiệm vị trí nào tại FLC.

Trước thềm đại hội, 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng đã nộp đơn xin miễn nhiệm.