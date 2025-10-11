Đại gia sở hữu khối tài sản nghìn tỷ là ứng viên giáo sư năm 2025

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch CTCP Vicostone, vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố là ứng viên giáo sư ngành Cơ khí - Động lực năm 2025.

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch CTCP Vicostone kiêm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa. Ảnh: Phenikaa.

Theo Danh sách ứng viên do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, năm nay Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực có 47 ứng viên giáo sư, phó giáo sư (5 ứng viên giáo sư, 42 ứng viên phó giáo sư). Trong đó, ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch CTCP Vicostone là một trong những ứng viên giáo sư ngành Cơ khí - Động lực năm 2025.

Ông Hồ Xuân Năng sinh ngày 4/11/1964, quê xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình). Ông Năng tốt nghiệp cử nhân ngành Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1986. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm nghiên cứu sinh từ tháng 3/1987; đến năm 1992 được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2022, ông được công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Động lực.

Ngoài ra, PGS.TS Hồ Xuân Năng cũng từng nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông tham gia và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học 40 tuần bằng tiếng Anh về Quản lý kỹ thuật "Engineering Management Training Course" của Đại học RMIT; được cấp chứng chỉ bổ túc kiến thức cho nghiên cứu sinh môn Ngoại ngữ tiếng Nga tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Về quá trình công tác, PGS.TS Hồ Xuân Năng từng là giảng viên Khoa Cơ khí động lực, Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội; nghiên cứu viên tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng dạy cho học viên của Viện Cơ điện nông nghiệp Việt Nam…

PGS.TS Hồ Xuân Năng bắt đầu công tác tại Đại học Phenikaa từ tháng 7/2017, với vai trò giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Từ tháng 7/2020 đến nay, ông vừa là giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng giám đốc Đại học Phenikaa. Ông cũng là Ủy viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026.

Không chỉ là nhà khoa học, ông Hồ Xuân Năng còn là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cao cấp. Ông Năng từng giữ chức Phó chánh văn phòng Tổng công ty Vinaconex; Giám đốc Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex (nay là CTCP Vicostone).

Từ tháng 6/2014 đến nay, PGS.TS Hồ Xuân Năng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone (HoSE: VCS). Từ tháng 12/2016, ông cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

Trên thị trường chứng khoán, tính tới hết quý II, tổng tài sản của doanh nhân Hồ Xuân Năng vào khoảng hơn 6.200 tỷ đồng , bao gồm 90% vốn tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A và 3,74% vốn của CTCP Vicostone.