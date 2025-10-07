BVBank có tổng giám đốc mới

Ông Lý Hoài Văn chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Bản Việt (BVBank) từ ngày 7/10.

Tân Tổng giám đốc của BVBank Lý Hoài Văn. Ảnh: BVB.

Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank (UPCoM: BVB) cho biết đã bổ nhiệm ông Lý Hoài Văn giữ vị trí Tổng giám đốc ngân hàng. Quyết định đã nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà Nước. Trước đó, ông Văn giữ vai trò quyền Tổng giám đốc ngân hàng.

Ông Lý Hoài Văn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông có trình độ cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM, tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG).

Ông Văn gia nhập BVBank từ tháng 3 năm nay, với vai trò Thành viên Ủy ban chiến lược ngân hàng. Sau đó, ông được HĐQT giao trọng trách dẫn dắt ngân hàng trong giai đoạn mới, hướng tới phát triển bền vững và đẩy mạnh mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Sau quyết định bổ nhiệm ông Lý Hoài Văn vào chức vụ Tổng giám đốc, Ban điều hành BVBank gồm 10 thành viên. Ngoài ông Văn còn 4 Phó tổng giám đốc và 5 lãnh đạo phụ trách các mảng hoạt động trọng yếu.

Tính đến hết quý II năm nay, BVBank có quy mô tài sản hơn 115.500 tỷ đồng , thuộc nhóm ngân hàng cỡ nhỏ trên thị trường. Cùng thời điểm, ngân hàng có tổng dư nợ tín dụng đạt 93.400 tỷ đồng , tăng gần 14% so với đầu năm; huy động vốn tăng gần 12%, đạt 106.400 tỷ đồng .

Nhà băng này dự kiến các chỉ số kinh doanh trong 9 tháng đầu năm sẽ tăng trưởng tốt. Trong đó tổng tài sản dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm, đạt 122.000 tỷ đồng ; cho vay dự kiến tăng 13% so với đầu năm; thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ.