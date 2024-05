Đại gia ngành gỗ muốn làm khu đô thị hơn 360 triệu USD ở Long An

Liên danh Gỗ An Cường và Thắng Lợi Homes đã đăng kí làm dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa diện tích hơn 13 ha. Tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng, tương đương hơn 360 triệu USD.

Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nằm sát huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Gỗ An Cường (HoSE: ACG) vừa thông qua Nghị quyết thông qua việc tham gia vào liên danh nhà thầu do CTCP Thắng Lợi Homes - công ty con của Thắng lợi Group - làm đại diện để đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa ở Long An.

Dự án có quy mô hơn 13 ha nằm tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự kiến đến hết ngày 31/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ đóng hồ sơ đăng kí.

Chi phí thực hiện dự án khoảng hơn 8.800 tỷ đồng , chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là hơn 477 tỷ đồng . Như vậy, tổng vốn đầu tư dự án ước đạt gần 9.300 tỷ đồng , tương đương hơn 360 triệu USD .

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, dự án sẽ có 4 phân khu. Trong đó, khu A cao tối đa 14-20 tầng dự kiến có 736 căn hộ; khu B cao tối đa 14-25 tầng dự kiến có 1.850 căn hộ; khu C cao tối đa 22-28 tầng với khoảng 2.916 căn hộ.

Gỗ An Cường được thành lập từ năm 1994, đến nay đã trở thành "ông lớn" trong lĩnh vực vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp.

Những năm gần đây, Gỗ An Cường còn đẩy mạnh phát triển mảng bất động sản. Cụ thể, tháng 4/2021, doanh nghiệp gỗ này đã chi gần 120 tỷ đồng mua gần 13% cổ phần của CTCP Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi (Thắng Lợi Group).

Đến quý I/2022, Gỗ An Cường chi thêm gần 400 tỷ đồng để mua 30% vốn tại Công ty Bất động sản Central Hill (nay là Thắng Lợi Homes) từ Thắng Lợi Group.

Trong năm 2023, Gỗ An Cường đã đầu tư vào Thắng Lợi Homes 405 tỷ đồng và Thắng Lợi Group gần 120 tỷ đồng . Hiện ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường cũng đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT tại Thắng Lợi Group.

Thành lập từ năm 2010, đến nay Thắng Lợi Group là chủ đầu tư của nhiều dự án ở Long An.

Trong bối cảnh quỹ đất ở TP.HCM ngày càng khan hiếm, một số doanh nghiệp bất động sản cũng đang đổ dồn sự chú ý về các tỉnh lân cận, trong đó có Long An.

Năm 2023, tỉnh này liên tục phát thông báo tìm nhà đầu tư cho hàng loạt dự án, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 150.000 tỷ đồng , hầu hết trong đó đều có nhà đầu tư quan tâm, gửi hồ sơ đăng ký.

Từ cuối năm ngoái đến nay, Long An tiếp tục tìm chủ đầu tư cho khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa với tổng mức đầu tư khoảng hơn 28.000 tỷ đồng ; khu đô thị mới Tân Mỹ tổng mức đầu tư gần 74.500 tỷ đồng tại huyện Đức Hòa; khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng ...

Hiện tại, Long An đã có sự xuất hiện của những chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Nam Long, Ecopark, Novaland... với một số dự án được triển khai rầm rộ thời gian gần đây. Trong khi đó, BIM Group và Phú Mỹ Hưng cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Long An để nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án mới từ tháng 7/2023.

Vị trí xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Google Maps.