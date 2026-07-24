Đại gia may mặc TP.HCM giờ chỉ còn 27 lao động, sống nhờ pickleball

Không còn đơn hàng may mặc, Garmex Sài Gòn chỉ thu hơn 1 tỷ đồng trong nửa đầu năm và lỗ hơn 26 tỷ. Doanh nghiệp hiện chỉ còn 27 nhân sự, so với khoảng 4.000 người thời đỉnh cao.

Từng sở hữu 5 nhà máy, 70 dây chuyền sản xuất và 4.000 lao động, CTCP Garmex Sài Gòn (UPCoM: GMC) hiện gần như không còn nguồn thu từ hoạt động may mặc cốt lõi.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của doanh nghiệp cho thấy doanh thu thuần trong quý chỉ đạt 591 triệu đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khoản lỗ sau thuế lên tới gần 20,7 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần mức lỗ 6,6 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, Garmex ghi nhận hơn 1 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,4% so với mức gần 899 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn chỉ khoảng 50 triệu đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 960 triệu đồng.

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận gộp ít ỏi này không đủ bù đắp các chi phí phát sinh. Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế 26,4 tỷ đồng trong 6 tháng, gần gấp đôi khoản lỗ 14,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh vừa gửi cơ quan quản lý, Garmex cho biết trong quý II công ty tiếp tục không có đơn hàng may trang phục, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Kết quả kinh doanh lao dốc của Garmex Sài Gòn Nguồn: BCTC DN Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 Doanh thu Tỷ đồng 1610 2045 1749 1475 1065 292 8 2 2 1 LNST

65 120 104 46 44 -85 -52 -30 -24 -26

Dù hoạt động sản xuất thu hẹp đáng kể, doanh nghiệp vẫn phải duy trì một số nhân sự kho, nhân viên nghiệp vụ và gián tiếp để phục vụ công tác quản lý. Công ty đồng thời phải gánh các chi phí cố định như khấu hao, thuế đất, môi trường và dịch vụ bảo vệ.

"Do đó, doanh thu không đủ bù chi phí nên công ty tiếp tục lỗ", Garmex giải trình.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp trong nửa đầu năm tăng lên 29,5 tỷ đồng , cao hơn khoảng 65% so với cùng kỳ. Garmex cho biết nguyên nhân chủ yếu là phát sinh khoản tiền thuê đất bổ sung cho giai đoạn 1996-2025 với giá trị hơn 15 tỷ đồng .

Công ty cho biết dù tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí và giảm khấu hao do một số máy móc thiết bị hết khấu hao, chi phí quản lý vẫn ở mức cao so với doanh thu vì phải duy trì nhân sự kho, nhân viên nghiệp vụ và gián tiếp.

Việc không còn đơn hàng cũng khiến cơ cấu doanh thu của một doanh nghiệp vốn chuyên về may mặc thay đổi đáng kể.

Trong hơn 1 tỷ đồng doanh thu nửa đầu năm, hơn một nửa đến từ giao dịch với CTCP VinaPrint, chủ yếu liên quan việc cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball. Hoạt động này mang về bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi ngày.

Garmex không phát sinh doanh thu từ bán hàng hóa, thành phẩm trong 6 tháng. Những nguồn thu còn lại đến từ các lĩnh vực như dược phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và kinh doanh nhà hàng tiệc cưới - đều không phải lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trước đây của doanh nghiệp.

Tình trạng "trắng" đơn hàng của Garmex thực tế đã kéo dài nhiều năm. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp cũng không có đơn hàng may mặc và chỉ ghi nhận chưa đến 900 triệu đồng doanh thu. Hoạt động sản xuất dệt may của công ty đã ngừng từ tháng 5/2023.

Khó khăn kéo dài cũng bào mòn nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Tại ngày 30/6, lỗ lũy kế của Garmex đã tăng lên khoảng 154,4 tỷ đồng , khiến vốn chủ sở hữu còn hơn 315 tỷ đồng .

Trong văn bản giải trình, ban lãnh đạo Garmex thừa nhận tình hình đơn hàng may mặc hiện vẫn khó khăn. Bên cạnh tiếp tục tìm kiếm đơn hàng, doanh nghiệp cho biết đang nghiên cứu đầu tư vào các ngành nghề mới theo xu hướng phát triển trong trung và dài hạn.

Trước mắt, công ty sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí, thanh lý tài sản không sử dụng, thúc đẩy đối tác giao hàng tụ vải, theo dõi và thúc đẩy dự án nhà ở Phú Mỹ hoàn thành để bán sản phẩm, thu hồi vốn đầu tư.

Một hướng đi khác được Garmex nhấn mạnh là khai thác các mặt bằng hiện hữu của công ty - nguồn lực đang tạo ra một phần doanh thu trong bối cảnh các dây chuyền may vẫn chưa thể hoạt động trở lại.