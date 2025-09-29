Đại gia Bảo Tín Mạnh Hải rót tiền vào công ty tiền số vốn 10.000 tỷ

Với việc góp 1.000 tỷ đồng, Bảo Tín Mạnh Hải hiện nắm 10% vốn của Vimexchange, doanh nghiệp mới thành lập kinh doanh tài sản mã hóa.

Bảo Tín Mạnh Hải vừa góp 1.000 tỷ đồng vào doanh nghiệp mới thành lập kinh doanh tài sản mã hóa Vimexchange. Ảnh: BTMH.

Thông tin trên được nêu trong bản đăng ký thành lập mới của CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange được thành lập tháng 6 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng .

Đại gia vàng lấn sân mảng tiền số

Trong đó, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng , tương ứng 10% vốn Vimexchange. Bảo Tín Mạnh Hải hiện là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn tại miền Bắc với 9 cơ sở tại Hà Nội và 2 chi nhánh ở Hải Phòng, Bắc Ninh.

Ngoài ra, cổ đông lớn nhất của Vimexchange là CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng , nắm giữ 50% vốn.

Công ty Chứng khoán Hòa Bình - đơn vị thuộc hệ sinh thái Vimedimex - góp 200 tỷ đồng , chiếm 2% vốn. Danh sách cổ đông còn có CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình, CTCP Biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, CTCP Dược phẩm Vimedimex 2 và CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế.

Với quy mô vốn 10.000 tỷ đồng , Vimexchange trở thành công ty tài sản mã hóa đầu tiên tại Việt Nam có mức vốn điều lệ lớn như vậy, vượt xa nhiều doanh nghiệp mới thành lập trong cùng lĩnh vực.

Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Bà Loan từng giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex.

Việc thành lập và rót vốn vào các công ty tài sản mã hóa diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025, quy định chi tiết về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, mở ra cơ hội lớn cho lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng này. Nhiều doanh nghiệp nhanh chóng tham gia, từ việc lập pháp nhân riêng cho đến góp vốn vào các sàn giao dịch trong nước.

Một số cái tên đáng chú ý trên thị trường có thể kể tới CTCP Chứng khoán HD (HDS), công ty con của HDBank. Doanh nghiệp này vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng . Trong đó, HDS dự kiến chi 1.470 tỷ để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa với tên dự kiến là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Hoạt động này sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ.

Trước đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) ra đời với vốn vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng . Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng . Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi CTCP LynkiD với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang thể hiện tham gia gia nhập thị trường tài sản mã hóa. Ảnh: Pexels.

Cuối tháng 8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) cũng được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , cổ đông sáng lập gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Trước đó, Techcombank cũng tham gia thành lập CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), vốn hiện 101 tỷ đồng , với cổ đông sáng lập gồm TCBS (9,9% vốn) và Quỹ Kỹ thương (1,1% vốn).

Chứng khoán SSI cũng thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital) từ năm 2022, gần đây cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Ngân hàng MB cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu, đơn vị vận hành sàn tiền số lớn nhất Hàn Quốc Upbit.

Tiền số ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Báo cáo mới đây của Chainalysis cho thấy giá trị giao dịch tiền số on-chain tại Việt Nam ước tính đạt 220- 230 tỷ USD trong giai đoạn tháng 7/2024-6/2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 600 triệu USD giá trị tiền số được giao dịch.

Theo Chainalysis, dòng tiền giao dịch tại Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chiếm gần 10% tổng giá trị giao dịch tiền số on-chain khu vực này, chỉ đứng sau Ẩn Độ và Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tài sản số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 3 quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận tài sản số, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.