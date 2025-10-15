Đại biểu Đại hội Đảng TP.HCM ủng hộ hơn 350 triệu đồng bào vùng bão lũ

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã quyên góp hơn 350 triệu đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Các đại biểu tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: BTC.

Sáng 15/10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Đại hội công bố toàn thể đại biểu đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ với tổng số tiền hơn 352 triệu đồng.

Việc quyên góp được phát động ngay từ phiên trù bị ngày 13/10 và tiếp tục đến khi Đại hội kết thúc sáng 15/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 14/10. Đại hội triệu tập 547 đại biểu, gồm 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định từ các đảng bộ xã, phường, đặc khu và các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đây là kỳ đại hội mang tính chất lịch sử, khi TP.HCM giờ đây đã hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành một siêu đô thị 6.773 km2, quy mô dân số hơn 13,6 triệu người.

Trước bước ngoặt này, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 lấy chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Sau đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 30 chỉ tiêu phát triển. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000- 15.000 USD .

