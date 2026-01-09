Đặc vụ Mỹ lại nổ súng vào người dân

Vụ nổ súng do các đặc vụ liên bang Mỹ liên quan đến việc dừng xe tại Portland khiến hai người bị thương nặng, buộc FBI vào cuộc điều tra và khiến Thị trưởng thành phố lên tiếng chỉ trích gay gắt.

Các đặc vụ FBI điều tra cạnh xe chở tang vật bên ngoài Bệnh viện Adventist sau khi các đặc vụ liên bang Mỹ bắn hai người ở Portland (Mỹ) ngày 8/1. Ảnh: Reuters.

Hai người đã phải nhập viện sau khi bị các đặc vụ liên bang Mỹ nổ súng trong một vụ việc nghiêm trọng xảy ra chiều 8/1 (giờ địa phương) tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ), theo thông báo của Sở Cảnh sát Portland.

Cảnh sát cho biết khoảng 14h18, họ nhận được tin báo về một vụ nổ súng tại khu vực 10200 phố Southeast Main. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác nhận các đặc vụ liên bang có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Văn phòng FBI tại Portland sau đó thông báo trên mạng xã hội X rằng vụ nổ súng liên quan đến các đặc vụ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), đồng thời FBI sẽ chủ trì điều tra.

Chỉ vài phút sau, vào lúc 14h24, cảnh sát tiếp tục nhận được thông tin về một người đàn ông và một phụ nữ bị trúng đạn tại khu vực giao giữa Đại lộ Northeast 146th và đường East Burnside.

Hai nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, song tình trạng thương tích hiện chưa được công bố. Giới chức cho biết vẫn chưa rõ vì sao vụ việc lại được ghi nhận tại hai địa điểm khác nhau.

Theo một nguồn tin thực thi pháp luật cấp cao, hai nạn nhân là vợ chồng và bị bắn trong quá trình các đặc vụ tiến hành dừng xe kiểm tra. Người chồng bị trúng đạn ở tay, trong khi người vợ bị bắn vào ngực.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy họ bị bắn tại địa điểm đầu tiên, sau đó vẫn tiếp tục lái xe rời đi và chỉ được đưa tới bệnh viện ở địa điểm thứ hai.

Hình ảnh do đài KPTV ghi lại cho thấy một chiếc xe màu đen, được cho là có liên quan đến vụ nổ súng, bị bỏ lại trong bãi đỗ xe của một bệnh viện địa phương, cửa xe mở toang, phần cản trước bị hư hỏng và nhiều mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh.

Một chiếc xe được cho là có liên quan đến vụ xả súng ở Portland ngày 8/1. Ảnh: KPTV.

Phát biểu trước báo giới, Cảnh sát trưởng Portland Bob Day cho biết vụ việc vẫn đang ở giai đoạn điều tra ban đầu.

“Chúng tôi hiểu tâm lý căng thẳng và cảm xúc gia tăng trong cộng đồng sau vụ nổ súng tại Minneapolis trước đó, nhưng mong người dân giữ bình tĩnh để cơ quan chức năng làm rõ sự việc”, ông nói.

Thị trưởng Portland Keith Wilson đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ nổ súng, cho rằng đây là dấu hiệu đáng báo động về việc sử dụng vũ lực của các cơ quan liên bang.

“Portland không phải là ‘bãi tập’ cho các lực lượng vũ trang hóa. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi các quyền hiến định bị xói mòn và bạo lực tiếp tục gia tăng”, ông Wilson nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm dừng mọi hoạt động tại Portland cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Công tố viên quận Multnomah, ông Nathan Vasquez, cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch. Ông xác nhận cảnh sát Portland và FBI đang có mặt tại hiện trường, song chưa cung cấp thêm thông tin về tình trạng của các nạn nhân.

Vụ việc ở Portland xảy ra khi dư luận Mỹ còn chưa nguôi phẫn nộ trước vụ đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ tại Minneapolis một ngày trước đó, kéo theo làn sóng xuống đường phản đối lan rộng khắp nước Mỹ.

