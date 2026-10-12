Đã đến lúc VN-Index hồi phục?

Các công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong tuần 12-16/10, song khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng khi lực cầu chưa lan tỏa rộng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 5-9/10 với diễn biến giằng co khi nỗ lực hồi phục của VN-Index liên tục vấp phải áp lực bán tại các vùng kháng cự quan trọng.

Sau khi lùi về khu vực 1.730 điểm trong tuần trước, chỉ số đại diện sàn HoSE từng có thời điểm phục hồi lên vùng 1.750-1.760 điểm. Tuy nhiên, lực cung gia tăng khi thị trường tiếp cận vùng giá này, cùng diễn biến điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đã khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất thành quả hồi phục và quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.730 điểm trong 2 phiên cuối tuần.

Dù thị trường chung thiếu động lực bứt phá, dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm ngành riêng lẻ. Các cổ phiếu thuộc lĩnh vực bán lẻ, thủy sản và logistics ghi nhận diễn biến tương đối tích cực.

Ở chiều ngược lại, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại bán ròng hơn 13.526 tỷ đồng trong tuần, tạo thêm sức ép lên tâm lý thị trường.

Kết thúc tuần, VN-Index dừng tại 1.735,09 điểm, giảm 2,62 điểm (-0,2%) so với tuần trước.

VN-Index có thể hồi phục lên vùng 1.750-1.760 điểm

Sang tuần giao dịch 12-16/10, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index sẽ bước vào quá trình tìm điểm cân bằng sau nhịp điều chỉnh kéo dài.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với mẫu hình nến Spinning Top có bóng nến dài, phản ánh trạng thái giằng co và rung lắc trong phiên giao dịch.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy tín hiệu dòng tiền mua chủ động đang quay lại thị trường, kỳ vọng sẽ thu hút lực cầu bắt đáy, qua đó hỗ trợ chỉ số củng cố động lực hồi phục trong tuần này.

Ở khung đồ thị giờ, VCBS kỳ vọng chỉ số có thể hồi phục với mục tiêu gần nhất tại 1.760 điểm.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định thị trường đang trong quá trình kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.730 điểm, trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Theo đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc giải ngân từng phần trong những nhịp rung lắc của thị trường. Cơ hội có thể xuất hiện ở các cổ phiếu đang kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng và nhận được sự hỗ trợ của lực cầu, hoặc những mã đã trở về vùng đáy cũ và bắt đầu thu hút dòng tiền trở lại, phù hợp với mục tiêu đầu tư ngắn hạn.

VN-Index có thể hồi phục trong tuần này. Ảnh: TradingView.

Cùng quan điểm về khả năng thị trường tìm được điểm cân bằng, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết VN-Index tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ 1.715 điểm trong phiên cuối tuần.

Đáng chú ý, lực cầu bắt đáy gia tăng vào phiên chiều đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm và đóng cửa chỉ thấp hơn nhẹ so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh cũng tăng mạnh so với phiên liền trước và vượt mức trung bình 20 phiên, chủ yếu nhờ lực cầu xuất hiện trong phiên chiều.

Theo TPS, thị trường đã có dấu hiệu cân bằng hơn sau nhịp điều chỉnh kéo dài từ tháng 8. Dù chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng, việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ trong 6 phiên liên tiếp, thay vì tiếp tục giảm sâu, vẫn được xem là diễn biến tích cực trong bối cảnh hiện tại.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá vùng 1.715-1.730 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng của VN-Index trong ngắn hạn. Theo đơn vị này, kịch bản giảm sâu chỉ được xác nhận nếu chỉ số vi phạm vùng hỗ trợ nói trên.

Đối với phiên giao dịch đầu tuần ngày 12/10, Vietcap dự báo VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng kháng cự gần quanh mốc 1.750 điểm.

Rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá "sức khỏe" thị trường vẫn chưa thực sự vững chắc dù đã xuất hiện những tín hiệu cải thiện nhất định.

Xét về độ rộng, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình động 20 phiên (MA20) đã cải thiện lên 31,51%, song vẫn duy trì ở mức thấp. Điều này cho thấy xu hướng hồi phục chưa lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Trong đó, nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp cùng bảo hiểm có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi viễn thông và dịch vụ tài chính tiếp tục thể hiện trạng thái kém khả quan.

Theo đánh giá của đơn vị này, VN-Index chủ yếu giằng co quanh ngưỡng 1.750 điểm trong tuần qua trước áp lực bán chiếm ưu thế, khiến chỉ số kết thúc tuần tại vùng 1.730 điểm.

Thanh khoản gia tăng đáng kể khi chỉ số tiếp cận vùng hỗ trợ, phản ánh sự tham gia của lực cầu bắt đáy. Tuy nhiên, lực mua vẫn chưa đủ mạnh để thúc đẩy thị trường đảo chiều và hình thành nhịp hồi phục rõ nét.

Giao dịch diễn ra sôi động ở nhiều nhóm ngành, với một số cổ phiếu như VIC, VPB, MSN và MWG có diễn biến nổi bật, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số chung.

Về triển vọng ngắn hạn, ACBS cho rằng rủi ro VN-Index tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.700 điểm vẫn hiện hữu. Dù vậy, một số chỉ báo kỹ thuật đã bắt đầu cải thiện từ trạng thái quá bán, qua đó củng cố kỳ vọng về khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong những phiên tới.

Với bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và chỉ cân nhắc giải ngân thăm dò khi thị trường xuất hiện tín hiệu hồi phục.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa có sự lan tỏa đủ rộng để củng cố chất lượng nhịp hồi phục.

Theo Yuanta, dòng tiền bắt đáy tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chủ yếu tập trung vào một số doanh nghiệp tư nhân đầu ngành, thay vì lan tỏa rộng và duy trì ổn định đến cuối phiên. Bên cạnh đó, chỉ số còn được hỗ trợ trong ngắn hạn bởi lực cầu tại những cổ phiếu đã giảm giá mạnh trước đó, thay vì xuất phát từ nhu cầu mua đuổi ở vùng giá cao.

Do đó, Yuanta đánh giá nỗ lực tạo đáy quanh khu vực 1.720 điểm vẫn chưa thực sự thuyết phục. Cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhưng tập trung ở một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ, thay vì xuất hiện đồng đều trên toàn thị trường.

Đối với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời những vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất đầu tư. Đồng thời, công ty đề xuất điều chỉnh danh mục về trạng thái thận trọng, với tỷ trọng khoảng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

Ở tầm nhìn trung hạn 1-5 tháng, Yuanta khuyến nghị theo dõi cơ hội giải ngân tại các doanh nghiệp có sức mạnh giá tương đối cao và kết quả kinh doanh quý III tích cực. Những nhóm ngành được đơn vị này chú ý gồm bán lẻ với MWG, FRT; cao su với DPR, GVR; và tiêu dùng với MCH, VNM, TLG.

Tuy nhiên, việc giải ngân cần gắn với những điểm mua ngắn hạn có giá vốn thấp ở từng cổ phiếu. Theo Yuanta, cơ hội có thể xuất hiện khi thị trường hình thành lực cầu ổn định tại vùng 1.720 điểm, hoặc khi giá cổ phiếu chiết khấu về mức đủ hấp dẫn nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ này và lùi về quanh 1.670 điểm.