Đã có điểm sàn ngành sức khỏe, pháp luật, sư phạm

Chiều 8/7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành sức khoẻ, pháp luật và đào tạo giáo viên năm 2026.

Điểm sàn khối ngành sức khỏe tăng. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh ba nhóm ngành này áp dụng với thí sinh ở khu vực 3, có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006, 2018.

Cụ thể, ngưỡng điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT đối với các ngành thuộc nhóm sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học dao động 18-22 điểm, tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào năm ngoái.

Ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt có mức điểm sàn cao nhất, tăng 1,5 điểm so với năm trước. Các ngành Y học cổ truyền, Dược học có điểm sàn là 20. Điểm sàn 18 áp dụng với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Ngưỡng điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm. Đây là năm đầu tiên lĩnh vực này áp mức sàn chung.

Trong khi đó, điểm sàn khối ngành sư phạm trình độ đại học là 19-20 điểm. Trong đó, các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật lấy điểm sàn 19 với tổ hợp ba môn văn hóa. Các ngành còn lại có điểm sàn là 20. Ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17.

Các trường có ngành đào tạo giáo viên, pháp luật, sức khỏe sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT không được lấy điểm chuẩn thấp hơn điểm sàn nêu trên.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT quy định ở bất kỳ phương thức xét tuyển nào, nguồn tuyển vào đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Tuy nhiên, với lĩnh vực sư phạm, sức khỏe, pháp luật, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với bộ liên quan quyết định mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển.

Đối với phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp (xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực) hoặc xét kết hợp, thí sinh phải đạt điều kiện về điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt yêu cầu về học bạ, điểm xét tốt nghiệp.