Hơn 30 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

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Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.
Cụ thể, theo thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).
Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào sau quy đổi tương đương sang thang điểm 30 cũng là 19 điểm, không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định.
Tương tự, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển đối với cả 29 ngành, chương trình đào tạo.
Cụ thể, ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100), thí sinh cần đạt tối thiểu 19 điểm ở tất cả tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên nếu có).
Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA (mã 401), điểm sàn sau quy đổi sang thang điểm 30 cũng là 19 điểm, áp dụng cho toàn bộ 29 ngành, chương trình đào tạo của trường.
Trong khi đó, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn theo từng nhóm ngành. Mức 24 điểm được áp dụng đối với các ngành thuộc nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông và ngành Khoa học dữ liệu. Các ngành còn lại có ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 22 điểm.
Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã thông báo ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2026 là 19,5 điểm đối với khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ và 20 điểm đối với khối ngành kỹ thuật.
Ngoài các trường nêu trên, loạt trường đại học khác trên cả nước cũng đã công bố điểm sàn. Thí sinh tham khảo ngưỡng nhận hồ sơ của các trường theo bảng sau.
|STT
|Trường
|Điểm sàn
|1
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19-25
|2
|Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|22-24
|3
|Trường Đại học Ngoại thương
|23-24
|4
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6)
|5
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|19,5-20
|6
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|7
|Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|8
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|9
|Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp)
|10
|Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|11
|Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|12
|Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|13
|Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|14
|Đại học Phenikaa
|15-24 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật)
|15
|Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|15-19
|16
|Trường Đại học Mỏ - Địa chất
|15-21
|17
|Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|15-22
|18
|Trường Đại học Xây dựng miền Trung
|15-18
|19
|Học viện chính sách và phát triển
|- Trụ sở Hà Nội: 19- Phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng: 16
|20
|Trường Đại học Thành Đô
|16-17,5
|21
|Trường Đại học FPT
|18-21
|22
|Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương
|15
|24
|Đại học Duy Tân
|15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe)
|25
|Trường Đại học Gia Định
|15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật)
|26
|Trường Đại Đông Đô
|15-20
|27
|Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|19-21
|28
|Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|15-18
|29
|Trường Đại học Văn Lang
|15
|30
|Trường Đại học Lạc Hồng
|15
|31
|Trường Đại học Văn Hiến
|15
|32
|Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
|15
|33
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|15
|34
|Trường Đại học Hoa Sen
|18 điểm (xét học bạ)
|35
|Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương
|15
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