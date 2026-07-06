Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Hơn 30 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

  • Thứ hai, 6/7/2026 08:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã đồng loạt công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cho mùa tuyển sinh năm nay.

dai hoc anh 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Cụ thể, theo thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào sau quy đổi tương đương sang thang điểm 30 cũng là 19 điểm, không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định.

Tương tự, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển đối với cả 29 ngành, chương trình đào tạo.

Cụ thể, ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100), thí sinh cần đạt tối thiểu 19 điểm ở tất cả tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên nếu có).

Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA (mã 401), điểm sàn sau quy đổi sang thang điểm 30 cũng là 19 điểm, áp dụng cho toàn bộ 29 ngành, chương trình đào tạo của trường.

Trong khi đó, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn theo từng nhóm ngành. Mức 24 điểm được áp dụng đối với các ngành thuộc nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông và ngành Khoa học dữ liệu. Các ngành còn lại có ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 22 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã thông báo ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2026 là 19,5 điểm đối với khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ và 20 điểm đối với khối ngành kỹ thuật.

Ngoài các trường nêu trên, loạt trường đại học khác trên cả nước cũng đã công bố điểm sàn. Thí sinh tham khảo ngưỡng nhận hồ sơ của các trường theo bảng sau.

STTTrườngĐiểm sàn
1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)19-25
2Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)22-24
3Trường Đại học Ngoại thương23-24
4Đại học Kinh tế Quốc dân22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6)
5Đại học Bách khoa Hà Nội19,5-20
6Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)19
7Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)19
8Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)19
9Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp)
10Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)19
11Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)19
12Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)19
13Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)19
14Đại học Phenikaa15-24 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật)
15Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)15-19
16Trường Đại học Mỏ - Địa chất15-21
17Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội15-22
18Trường Đại học Xây dựng miền Trung15-18
19Học viện chính sách và phát triển- Trụ sở Hà Nội: 19- Phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng: 16
20Trường Đại học Thành Đô16-17,5
21Trường Đại học FPT18-21
22Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương15
24Đại học Duy Tân15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe)
25Trường Đại học Gia Định15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật)
26Trường Đại Đông Đô15-20
27Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp19-21
28Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội15-18
29Trường Đại học Văn Lang15
30Trường Đại học Lạc Hồng15
31Trường Đại học Văn Hiến15
32Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn15
33Trường Đại học Công nghệ TP.HCM15
34Trường Đại học Hoa Sen18 điểm (xét học bạ)
35Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương15

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

3 năm qua điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công thay đổi thế nào?

Quý phụ huynh cùng thí sinh tham khảo điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công 4 năm gần nhất từ 2023 đến 2025.

4 giờ trước

Thái An

đại học Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo trường đại học điểm sàn công bố

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý