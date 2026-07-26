Nam sinh Hưng Yên vào chung kết Olympia 2026

Vượt qua 4 đối thủ, Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên) giành tấm vé thứ ba vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Nguyễn Huy Quang Minh (học sinh trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) tại cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia.

Cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, phát sóng ngày 26/7 với sự góp mặt của 4 thí sinh:

Nguyễn Huy Quang Minh, trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên.

Nguyễn Lê Nam Sơn, trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội.

Huỳnh Lê Ngọc My, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng.

Nguyễn Đức Minh, THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội.

Ở phần thi Khởi động, mỗi thí sinh trải qua 6 câu hỏi lượt thi cá nhân và 12 câu hỏi thi chung.

Ở lượt thi cá nhân, thí sinh có tối đa 5 giây để trả lời một câu hỏi, đúng được 10 điểm, sai không bị trừ điểm. Quang Minh có khởi động thuận lợi với 50 điểm, tiếp đến là Ngọc My với 40 điểm. Trong khi đó, Đức Minh và Nam Sơn tạm dừng ở 20 điểm.

Ở lượt thi chung, thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Quang Minh tiếp tục dẫn đầu với 65 điểm, trong khi Ngọc My bám sát với 60 điểm. Còn Nam Sơn đạt 25 điểm, Đức Minh 15 điểm.

Phần Vượt chướng ngại vật yêu cầu tìm ra ẩn số với 18 chữ cái, thông qua 4 từ hàng ngang cùng hình ảnh gợi ý. Đức Minh chọn hàng ngang số 2 gồm 4 chữ cái, là một câu toán học. Chỉ Đức Minh trả lời đúng, được cộng thêm 10 điểm.

Nam Sơn chọn hàng ngang số 1 gồm 3 chữ cái, hỏi từ nào còn thiếu trong một bài hát. Cả 4 thí sinh không trả lời đúng câu này, nên góc hình ảnh hàng ngang số 1 không được lật mở.

Quang Minh chọn hàng ngang thứ 3 gồm 8 chữ cái, hỏi về lễ trao giải thưởng diễn ra vào tối 15/4/2026 do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức. Cả 4 thí sinh đưa ra đáp án "Cống hiến", cùng được cộng điểm 10.

Hàng ngang cuối cùng cũng gồm 8 chữ cái, hỏi về đối tượng quy định tại Điều 23 Luật quốc phòng 2018. Ngay khi câu hỏi vừa dứt, Ngọc My và Đức Minh liên tiếp nhấn chuông trả lời ẩn số là "Thanh niên xung phong". Đây là đáp án đúng, song chỉ có My ghi điểm vì nhấn chuông trước.

Ngọc My cho hay em căn cứ vào gợi ý ở hàng ngang cuối cùng có thể là "lực lượng". Quan sát các góc hình ảnh đã lật mở, nữ sinh nhận thấy hình ảnh những cô gái còn rất trẻ, từ đó liên tưởng ngay đến từ "thanh niên". My cũng nhớ trong tháng 7 có ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Sự quyết đoán của Ngọc My giúp em tạm dẫn đầu với 100 điểm, trong khi Quang Minh đạt 75 điểm, Nam Sơn và Đức Minh cùng đạt 35 điểm.

Phần thi Tăng tốc gay cấn khi vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi. Câu hỏi đầu tiên hỏi về năng lượng lớn nhất của tụ điện khi được tích điện tối đa . Cả bốn thí sinh đều chọn đáp án theo cảm tính vì chưa chắc chắn về kiến thức. Sau câu này, Quang Minh tạm vươn lên dẫn đầu với 105 điểm .

Câu hỏi tiếp theo yêu cầu sắp xếp các hình ảnh tương ứng với sự kiện lịch sử . Đây là sở trường của cả bốn thí sinh nên tất cả đều đưa ra đáp án chính xác. Nam Sơn là người nhanh nhất nên giành 40 điểm, tiếp theo là Ngọc My mang về 30 điểm - trở lại vị trí dẫn đầu. Quang Minh có thêm 20 điểm và Đức Minh ghi thêm 10 điểm.

Câu hỏi số 3 yêu cầu tính độ dài đoạn thẳng trên các dữ kiện cho trước . Đây là một câu hỏi thử thách khi không có thí sinh nào đưa ra đáp án chính xác .

Câu hỏi cuối cùng yêu cầu thí sinh xác định tên danh nhân lịch sử thông qua các dữ kiện. Quang Minh trả lời nhanh và chính xác nhất, giành thêm 40 điểm . Nam Sơn nhận 30 điểm, Đức Minh 20 điểm và Ngọc My có thêm 10 điểm.

Sau phần thi Tăng tốc, Quang Minh tạm dẫn đầu với 165 điểm, Ngọc My 140 điểm, Đức Minh và Nam Sơn cùng có 105 điểm.

4 ứng viên trong cuộc thi quý III, năm thứ 26. Ảnh: BTC.

Ở phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ được chọn gói gồm 3 câu hỏi với các mức điểm 20 và 30. Độ khó của câu hỏi tăng dần theo giá trị điểm.

Ngoài ra, với mỗi câu hỏi người chơi chính không trả lời đúng, ba bạn chơi được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu đưa ra đáp án đúng, các em giành điểm, còn trả lời sai thì người bấm chuông bị trừ, người chơi chính bảo toàn số điểm của mình.

Với số điểm cao nhất, Quang Minh về đích đầu tiên, chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên hỏi về vị đạo diễn được nhắc đến trong bài hát Vị nhà. Đáp án là "Trần Anh Hùng", Quang Minh trả lời sai nên không ghi điểm.

Tuy nhiên, Quang Minh đã trả lời rất nhanh và chính xác về ba quốc gia Đông Nam Á cam kết bảo vệ eo biển Malacca (gồm Singapore, Malaysia, Indonesia), ghi thêm 20 điểm.

Câu hỏi thứ ba, Quang Minh không chọn ngôi sao hy vọng. Câu này hỏi chất chống đông Ethylene Glycol. Minh tiếp tục trả lời đúng nên ghi thêm 20 điểm, tạm có 205 điểm.

Ngọc My về đích thứ hai, cũng chọn 3 câu 20 điểm nhưng gặp nhiều khó khăn . Ở câu đầu tiên, nữ sinh không đưa ra đáp án đúng về các enzyme trong kẹo mạch nha (Amilaza và Mantaza), để tuột 20 điểm cho Quang Minh.

Câu hỏi thứ hai hỏi về thành phần của Amalgam, My tiếp tục trả lời sai, nhường quyền trả lời cho Nam Sơn. Tuy nhiên, Sơn trả lời sai nên bị trừ 20 điểm, bảo toàn số điểm cho My.

Câu hỏi cuối cùng, My lựa chọn ngôi sao hy vọng. Câu này hỏi về tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là Bảo vật Quốc gia Việt Nam. My không trả lời đúng, Nam Sơn tiếp tục giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng, giành lại 20 điểm từ gói điểm của My.

Nam sơn chọn gói câu hỏi 20-30-20. Câu hỏi đầu tiên Sơn trả lời đúng, ghi thêm 20 điểm. Ở câu hỏi tiếng Anh về độ pH của đại dương, Nam Sơn không có câu trả lời, tạo cơ hội cho Đức Minh giành 30 điểm. Sơn chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối, nhắc đến định lý của Fermat, nhưng cũng không thành công và bị Ngọc My lấy điểm.

Người về đích cuối cùng là Đức Minh, chọn gói điểm 20-20-30. Nam sinh trả lời chưa trọn vẹn câu hỏi về chỉ số GNI nhưng đã trả lời đúng câu hỏi về lực hấp dẫn của Isaac Newton và giải bài toán về các thẻ số.

Chung cuộc, Quang Minh dẫn đầu đoàn leo núi với 225 điểm, trở thành chủ nhân cầu truyền hình thứ ba. Tiếp đến là Đức Minh với 185 điểm, Ngọc My 110 điểm và Nam Sơn đạt được 85 điểm.

Cùng với Nguyễn Huy Quang Minh, Lý Thái Dương (học sinh THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) là ba thí sinh bước vào vòng chung kết Olympia năm nay.