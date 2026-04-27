Hành trình giành vé vào chung kết Olympia của nam sinh Phú Thọ

Với bản lĩnh và phong cách thi đấu quyết liệt, Lý Thái Dương lần lượt giành ngôi đầu các vòng thi tuần, tháng, quý, đem cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Phú Thọ.

Lý Thái Dương, học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Golympia.

Ngày 26/4, cuộc thi quý II Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng với màn tranh tài của 4 thí sinh: Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Đoàn Trí Anh (trường THPT Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà, Quảng Trị) và Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội).

Với số điểm chung cuộc 200, Thái Dương giành vòng nguyệt quế, đem cầu truyền hình trực tiếp về Phú Thọ.

Để chạm tay tới bục nhất quý, Lý Thái Dương trải qua hành trình dài và đầy nỗ lực. Trước khi theo học lớp Hóa trường chuyên Hùng Vương, nam sinh từng giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn học này ở cấp THCS.

Theo thông tin từ trường THPT chuyên Hùng Vương, năm 2025, Thái Dương giành giải quán quân cuộc thi Khát vọng Lạc Hồng năm thứ 4 do Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức, dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; giành giải nhất cuộc thi Hào khí Hùng Vương năm 2025.

Nhờ đó, nam sinh có nguồn tri thức dồi dào, cùng bản lĩnh mạnh mẽ bước vào Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ cuộc thi tuần, Dương đã cho thấy sự vượt trội về kiến thức và bản lĩnh sân khấu khi đạt được chiếc vòng nguyệt quế với số điểm đáng nể 190.

Đến cuộc thi tháng, dù vượt qua phần thi Khởi động với vị trí cuối cùng của đoàn leo núi, nam sinh bứt phá ở phần thi Vượt chướng ngại vật, rồi từng bước vượt qua thử thách, đặc biệt giành được 110 điểm ở phần thi Tăng tốc và cán đích ở vị trí cao nhất của cuộc thi với 180 điểm.

Thái Dương và các thí sinh nhận giải thưởng trong cuộc thi quý II, ngày 26/4. Ảnh: THPT chuyên Hùng Vương.

Trong trận thi quý vừa qua, có khởi đầu không mấy thuận lợi, chỉ đạt 15 điểm ở phần thi Khởi động, nhưng lại một lần nữa, Thái Dương đã khiến cổ động viên vỡ òa khi giải được chướng ngại vật “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và vươn lên dẫn đầu với 75 điểm.

Sang đến phần thi Tăng tốc, Dương duy trì phong độ ổn định, ghi thêm 90 điểm, củng cố ngôi đầu với 165 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Thái Dương lựa chọn chiến thuật an toàn với 3 câu hỏi 20 điểm. Em ghi thêm 40 điểm nhưng để Trí Anh giành 20 điểm nên khép lại lượt thi của mình với 185 điểm.

Không khí một lần nữa bị bóp nghẹt khi Nguyên Đức tận dụng hiệu quả ngôi sao hy vọng để vươn lên dẫn đầu với 190 điểm. Với tâm lý vững vàng, Thái Dương cố gắng giành quyền trả lời ở phần thi của Minh Khôi, ghi thêm 30 điểm.

Khoảnh khắc kịch tính diễn ra ở phút chót, khi Thái Dương sử dụng chiến thuật - nhanh tay nhấn chuông trả lời trước Nguyên Đức. Dù đáp án không chính xác, nam sinh chỉ bị trừ 15 điểm và tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi, mang cầu truyền hình về tỉnh Phú Thọ.

Cùng với Thái Dương, Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) - người chiến thắng cuộc thi quý I - là hai thí sinh đầu tiên vào chung kết năm 26 của Đường lên đỉnh Olympia.