Đã có địa phương đạt 100% tỷ lệ đi bầu cử

Gen Z bỏ phiếu tại "địa chỉ đỏ"

Tại "địa chỉ đỏ" 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), đông đảo công dân đến thực hiện quyền bầu cử từ sớm.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia số 48 Hàng Ngang gắn với quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi Người viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mai Phương Linh, 20 tuổi, phường Hoàn Kiếm, cho biết đã thức cả đêm chờ tới giờ bầu cử, do hồi hộp trong lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân. "Nhiều ngày qua tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin để lựa chọn những lá phiếu cho ứng cử viên phù hợp. Tôi hy vọng lá phiếu của mình đóng góp vào mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước", Linh nói.

Trong khi đó, tại điểm bỏ phiếu số 25, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước khi cử tri đầu tiên đến bỏ phiếu, các cán bộ tổ bầu cử tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu theo quy định.

