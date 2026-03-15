Đã có địa phương đạt 100% tỷ lệ đi bầu cử

- Hôm nay (15/3), 78.928.647 cử tri cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.
- Theo danh sách, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 4.223 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 121.242 người ứng cử HĐND cấp xã.
- Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 19h. Tùy theo tình hình địa phương, việc bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không được bắt đầu trước 5h sáng và muộn hơn nhưng không được sau 21h.
- Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23/3. Quốc hội khóa XVI dự kiến họp kỳ thứ nhất vào ngày 6/4 và bế mạc ngày 25/4.
Hơn một triệu cử tri Hà Nội đã bỏ phiếu
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết tính đến 9h ngày 15/3, toàn thành phố có 1.013.459 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Công tác tổ chức ngày bầu cử được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Các điểm bỏ phiếu được bố trí, trang trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu và góp phần tạo không khí phấn khởi trong ngày bầu cử.
Hà Nội có hơn 39 cử tri trên 100 tuổi tham gia bầu cử, trong đó cử tri cao tuổi nhất 110 tuổi, sinh sống tại xã Ba Vì.
Tổ bầu cử phường Thanh Xuân phối hợp sinh viên ĐH Bách Khoa thành lập đoàn diễu hành tuyên truyền về nghĩa vụ bầu cử của công dân vào sáng 15/3.
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu tại nhà
Tổ bầu cử phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để hỗ trợ nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thực hiện quyền bầu cử.
Bà Bình cho biết đã tham gia các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến nay và kỳ vọng cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu có chất lượng, góp phần xây dựng đất nước.
Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật Nguyễn Thị Châu Sa, quê tại Quảng Nam, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 18 tuổi. Cuối năm 1968, bà sang Paris tham dự hội nghị bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với tư cách đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập vào tháng 6/1969, bà giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris.
Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký ngày 27/1/1973, trong đó bà Nguyễn Thị Bình là người phụ nữ duy nhất ký vào văn kiện lịch sử này.
Học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Hà Nội tham gia bầu cử
Từ sáng sớm 15/3, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thuộc Công an TP Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được chuẩn bị đầy đủ theo quy định, bảo đảm an toàn và trật tự.
Danh sách cử tri, ứng cử viên, hòm phiếu cùng các tài liệu phục vụ bầu cử được niêm yết và bố trí đầy đủ, tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có hai tổ bầu cử, thuộc đơn vị bầu cử số 31. Trong đó, tổ 64 có 737 cử tri, gồm 86 cán bộ và 651 học viên; tổ 65 có 737 cử tri, gồm 81 cán bộ và 656 học viên.
Trong buổi sáng, các học viên tại cơ sở lần lượt thực hiện việc bỏ phiếu, tham gia bầu cử theo quy định.
Đã có địa phương đạt 100% tỷ lệ đi bầu cử
Bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết theo báo cáo nhanh từ các địa phương, ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri nhiều nơi đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.
Tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và địa bàn đặc biệt khó khăn, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đi bầu từ rất sớm. "Điều này cho thấy hôm nay thực sự là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà nói.
Theo bà Yên, một số địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu khá cao trong buổi sáng 15/3, như: Hà Tĩnh (41,23%); Vĩnh Long (28,75%), Cà Mau (26,13%), Tây Ninh (22,41%).
Một số khu vực đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử như đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang). Tại Đà Nẵng, xã Phú Thuận đạt 55,1%; xã An Lạc của Bắc Ninh đạt 70,91% và xã Long Quảng thuộc Huế đạt 77,38%.
Hơn 13% cử tri tại TP.HCM đã bỏ phiếu
Ủy ban Bầu cử TP.HCM cho biết đến 9h ngày 15/3, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên toàn thành phố đạt 13,46%.
Riêng tại 4 khu vực bầu cử sớm thuộc phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn, 100% cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
Trước đó, lúc 6h45 sáng cùng ngày, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức đồng loạt tại 5.068 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố. Buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng quy định với đầy đủ thành phần tham dự.
Trước sự chứng kiến của cử tri, các tổ bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ, đồng thời mời hai cử tri không phải ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu tham gia chứng kiến việc kiểm tra. Sau đó, các thùng phiếu được niêm phong theo đúng quy định.
Kiều bào từ Nhật Bản về nước tham gia bầu cử
Chị Lê Thương, kiều bào đang sinh sống tại Osaka (Nhật Bản), tham gia bỏ phiếu tại phường Cầu Giấy, Hà Nội trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chị cho biết cảm thấy vinh dự và tự hào khi có mặt tại Việt Nam đúng dịp diễn ra cuộc bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.
Do sinh sống xa quê, chị không thể trở về xã Tết Mỹ, tỉnh Quảng Trị để bỏ phiếu tại địa phương. Nhờ sự hỗ trợ của UBND phường Cầu Giấy và UBND xã Tết Mỹ, chị được tạo điều kiện để thực hiện quyền bầu cử tại Hà Nội.
"Tôi rất vinh dự khi được cầm trên tay lá phiếu cử tri để lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Tôi hy vọng lá phiếu của mình góp phần bầu ra những người đủ tâm huyết để cống hiến và phục vụ đất nước", chị nói.
Ngư dân Cô Tô bỏ phiếu sau chuyến biển
Tại khu vực bỏ phiếu số 5, khu phố II, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, không khí bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Điểm bầu cử này có 606 cử tri, trong đó hơn 100 người là ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày.
Nhiều ngư dân vừa trở về sau chuyến biển từ sáng sớm đã tranh thủ cập bến, thu xếp ngư cụ rồi nhanh chóng đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Đến 8h20, gần 100% cử tri là ngư dân tại khu vực này đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
Hỗ trợ cử tri lớn tuổi tại các điểm bầu cử TP.HCM
Tại phường Xuân Hòa, TP.HCM, một số cử tri lớn tuổi, đi lại khó khăn được tổ bầu cử hỗ trợ để thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu.
Trong khi đó, tại điểm bầu cử ở phường Gia Định, các tình nguyện viên cùng tổ bầu cử hỗ trợ một số cử tri lớn tuổi đi lại, hướng dẫn các bước bỏ phiếu để họ hoàn thành việc bầu cử theo quy định.
Cử tri tại các cơ sở tôn giáo tham gia bầu cử
Bên cạnh người dân địa phương, nhiều cử tri đang sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo gần khu vực bỏ phiếu tại phường Xuân Hòa, TP.HCM cũng có mặt từ sớm để tham gia bầu cử.
Những ngày trước bầu cử, tại các giáo xứ, chùa, thánh thất và nhiều cơ sở tôn giáo khác, thông tin về ngày bầu cử được phổ biến qua bảng thông báo, các buổi sinh hoạt cộng đồng và kênh truyền thông nội bộ.
Nhiều tổ chức tôn giáo phát thư kêu gọi giáo dân, tín đồ, tín hữu và đạo hữu tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm công dân và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong thư kêu gọi, các tổ chức tôn giáo nhắc nhở giáo dân, tín đồ, tín hữu và đạo hữu chấp hành đúng các quy định, hướng dẫn và thể lệ bầu cử, bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân diễn ra nghiêm túc, đúng pháp luật.
Lá phiếu của cử tri 100 tuổi
Tại khu vực bỏ phiếu số 7, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ, cụ Đàm Văn Lâm, 100 tuổi, ở thôn Cam Giá, đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân. Cán bộ tổ bầu cử và các cử tri đã hỗ trợ cụ hoàn tất thủ tục. Sau khi nhận phiếu, cụ tự lựa chọn và bỏ phiếu vào hòm theo quy định.
Từ đình Tân Trào đến cực Bắc Tổ Quốc
Hòa chung không khí bầu cử trên cả nước, người dân Tuyên Quang từ vùng chiến khu cách mạng đến biên cương, nơi địa đầu Tổ quốc, nô nức đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại khu vực bầu cử số 1 (Đình Tân Trào), xã Tân Trào, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đến dự và bỏ phiếu. Trước giờ bầu cử, ông dâng hương và hoa tại Đình Tân Trào.
Tại xã Lũng Cú - cực Bắc Tổ Quốc, cử tri thôn Lô Lô Chải di chuyển đến khu vực bỏ phiếu từ sớm để tham gia bầu cử. Để tạo điều kiện cho cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử thôn Lũng Táo, xã Lũng Cú, mang hòm phiếu phụ đến tận nhà, hỗ trợ những người già yếu, đau ốm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cuộc bầu cử đặc biệt tại Làng Nủ
Cùng với cử tri toàn tỉnh Lào Cai, 512 cử tri thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh nô nức đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.
Quang cảnh tại điểm bỏ phiếu ở khu tái thiết dân cư Làng Nủ ghi nhận đông đảo người dân tham gia. Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng trước khi cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo quy định.
Cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Làng Nủ. Sau những thiệt hại nặng nề do trận lũ năm 2024, khu tái thiết dần hình thành, cuộc sống của bà con từng bước ổn định. Ngày bầu cử không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn đánh dấu sự hồi sinh, nỗ lực vươn lên của cộng đồng nơi đây.
Trước ngày bầu cử, danh sách cử tri tại khu tái thiết được lập với 54 người, giảm 5 cử tri so với danh sách ban đầu do đến nay vẫn còn 5 người mất tích sau trận lũ lịch sử.
Những lá phiếu lần lượt được cử tri trang trọng bỏ vào hòm phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một cuộc sống bình yên, ấm no hơn cho người dân Làng Nủ.
Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu bầu cử
Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 22, tổ dân phố 16, phường Mỹ Đình 2, Hà Nội để tham gia bầu cử.
Nam cầu thủ bày tỏ vinh dự khi lần đầu được thực hiện quyền công dân tại Việt Nam.
"Tôi cảm thấy rất tự hào khi trở thành một phần của ngày quan trọng này. Bây giờ tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của mình với tư cách là một người Việt Nam", anh nói, cho biết bản thân rất yêu Việt Nam nên ngày bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt.
Tiền vệ này cũng cho biết anh ý thức rõ trách nhiệm và quyền của một công dân Việt Nam khi tham gia bỏ phiếu. Theo anh, công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo.
Đỗ Hoàng Hên tên thật là Hendrio Araujo da Silva. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của V.League 1. Ngày 17/10/2025, anh chính thức có quốc tịch Việt Nam.
Cầu thủ này gia nhập Bình Định FC vào tháng 1/2021, sau đó chuyển sang Nam Định FC vào tháng 1/2023. Mùa giải này, Hên khoác áo Hà Nội FC với hợp đồng kéo dài đến hết mùa 2027-2028.
Bỏ phiếu tại Đặc khu Trường Sa
Tại khu vực bỏ phiếu số 14 ở đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người dân có mặt từ sáng sớm để tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, khoảng 50 ngư dân đang đánh bắt hải sản trong khu vực cũng lên đảo để thực hiện quyền bỏ phiếu.
Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, cho biết đây là lần thứ 2 địa phương tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, sau lần đầu vào năm 2021.
Theo ông, việc tổ chức bầu cử trên đảo là nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để khắc phục những khó khăn về địa lý và điều kiện thời tiết.
Gen Z bỏ phiếu tại "địa chỉ đỏ"
Tại "địa chỉ đỏ" 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), đông đảo công dân đến thực hiện quyền bầu cử từ sớm.
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia số 48 Hàng Ngang gắn với quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi Người viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Mai Phương Linh, 20 tuổi, phường Hoàn Kiếm, cho biết đã thức cả đêm chờ tới giờ bầu cử, do hồi hộp trong lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân. "Nhiều ngày qua tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin để lựa chọn những lá phiếu cho ứng cử viên phù hợp. Tôi hy vọng lá phiếu của mình đóng góp vào mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước", Linh nói.
Trong khi đó, tại điểm bỏ phiếu số 25, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước khi cử tri đầu tiên đến bỏ phiếu, các cán bộ tổ bầu cử tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu theo quy định.
Dàn Hoa hậu, nam vương tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở TP.HCM
Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy, Top 3 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Cẩm Ly cùng Nam vương Thế giới Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc có mặt tại điểm bỏ phiếu số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TP.HCM.
Xuất hiện với trang phục giản dị, các người đẹp và nam vương cùng cử tri địa phương thực hiện nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử.
Chia sẻ với báo chí, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô đặc biệt ấn tượng với không khí trang nghiệm tại điểm bỏ phiếu. Cô dậy từ sáng sớm, có mặt trước giờ khai mạc để thực hiện quyền công dân.
"Nhìn các cử tri nghiêm túc tham gia, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của ngày đặc biệt này", cô nói, bày tỏ niềm tự hào trong khoảnh khắc bỏ phiếu.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu từ sớm tại Hà Nội
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thực hiện bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 8, phường Cửa Nam (Hà Nội).
Tại điểm bỏ phiếu này, nhiều cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân.
Trước đó, phường Cửa Nam đã thành lập 14 tổ bầu cử, trong đó có 12 tổ thuộc các tổ dân phố và 2 tổ thuộc đơn vị lực lượng vũ trang. Các điểm bỏ phiếu đều được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự cũng như phương án phục vụ cử tri đến thực hiện quyền công dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đi bầu cử
Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (phường Tây Hồ, Hà Nội).
Chủ tịch nước Lương Cường hoàn thành bỏ phiếu bầu cử
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở TP.HCM
Đúng 7h, điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, TP.HCM bắt đầu bỏ phiếu. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân tiến hành bỏ phiếu. Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được là cử tri đầu tiên tham gia bỏ phiếu.
Trong khi đó, tại phường Phú An, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là người bỏ lá phiếu đầu tiên. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử này.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện bỏ lá phiếu đầu tiên tại phường Tân Định.
Cùng thời điểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham gia bỏ phiếu cùng cử tri địa phương tại phường Xuân Hòa.
"Kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu"
Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó các chủ trương, định hướng và tầm nhìn phát triển đã được xác định rõ và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo ông, vì vậy, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Đó cũng chính là mong muốn và kỳ vọng của nhân dân khi đặt niềm tin vào lá phiếu của mình", Tổng Bí thư nói.
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử
Khoảng 7h15, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến điểm bỏ phiếu bầu cử số 2, phường Ba Đình, Hà Nội.
Sau khi thực hiện quyền công dân, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ông rất phấn khởi khi được bỏ phiếu tại nơi cư trú và trực tiếp chứng kiến không khí cử tri đến điểm bầu cử từ sớm với tinh thần hào hứng, tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo ông, đây là cuộc tổng tuyển cử quốc gia lần thứ XVI. Trong 80 năm qua, đất nước đã trải qua 16 lần bầu cử để lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm, tiếp tục lãnh đạo và đưa đất nước phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ cảm nhận công tác chuẩn bị bầu cử lần này được thực hiện chu đáo từ sớm trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri trong mọi hoàn cảnh đều có thể tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, lựa chọn những người mình tín nhiệm lãnh đạo địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu
Khoảng 6h35, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang có mặt tại điểm bầu cử số 14 ở xã Hóc Môn, TP.HCM. Hai ông xem bảng niêm yết thông tin các ứng viên tại khu vực bỏ phiếu và hỏi thăm những cử tri đến sớm.
Trước giờ mở cửa điểm bỏ phiếu, cử tri tập trung thực hiện nghi thức chào cờ. Quốc ca vang lên trong không khí trang nghiêm, mở đầu cho ngày bầu cử.
Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
Người hơn 50 năm đi bầu cử
6h40, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bầu cử số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Định, TP.HCM) đã hoàn tất.
Bà Trần Thị Chi (78 tuổi) đến điểm bầu từ 6h. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà cho biết đã tham gia bầu cử được 51 năm (từ năm 1975). "Tôi rất hào hứng khi tham gia đợt bầu cử lần này, thời điểm sau sáp nhập. Đây là dịp công dân thể hiện tiếng nói và quyền công dân của mình", bà chia sẻ. Ảnh: Hoài Bảo.
Chủ tịch UBND TP.HCM đến điểm bỏ phiếu
Lúc 6h30, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa.
Cô giáo mầm non hỗ trợ bầu cử ở phường Xuân Hòa, TP.HCM
Cô giáo Bùi Kim Tâm, giáo viên trường mầm non tuổi thơ 7, lần đầu hỗ trợ bầu cử. "Đây là lần đầu tham gia hỗ trợ bầu cử nên tôi hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Tôi cùng các đồng nghiệp và các lực lượng hỗ trợ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đón tiếp bà con", cô chia sẻ.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham khảo ứng dụng VNeID
6h20, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tân Định, TP.HCM). Trong ảnh, ông tham khảo qua ứng dụng VNeID.
Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Hà Nội
Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại Thái Nguyên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại khu vực bỏ phiếu
Đầu giờ sáng 15/3, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hoà, TP.HCM, để thực hiện quyền công dân.
Không khí chuẩn bị trước "Ngày hội non sông"
Khoảng 6h20 sáng, khu vực bỏ phiếu số 2 trên đường Trương Định (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã đảm bảo điều kiện cơ sở vật cất, an ninh, trật tự và y tế. Thành viên tổ bầu cử kiểm tra lại thùng phiếu, danh sách cử tri, bàn tiếp nhận và các khu vực hướng dẫn trước giờ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có mặt tại điểm bỏ phiếu
6h10, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có mặt tại điểm bỏ phiếu số 26 (phường Phú An).
Các điểm bỏ phiếu sẵn sàng từ hơn 5h
Ghi nhận khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tân Định, TP.HCM) 5h40 đã sẵn sàng đón tiếp cử tri.
Đêm trước ngày bầu cử ở Hà Nội
Nhiều điểm bỏ phiếu trên khắp địa bàn Hà Nội đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
Các điểm bầu cử TP.HCM sẵn sàng
Sáng 14/3, nhiều điểm bầu cử tại TP.HCM hoàn thành việc bố trí các khu vực bỏ phiếu, thông tin các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu... để các cử tri nắm bắt.
Thời tiết ngày bầu cử 15/3
Thông tin về thời tiết của ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/3 - ngày Chủ nhật), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực Hà Nội từ ngày 15-16/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời lạnh.
Cụ thể, ngày 15/3, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-25 độ C. Đêm có lúc có mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 20-22 độ C.
Xã Ô Diên (Hà Nội) sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.