Hà Nội yêu cầu sớm xử lý các vết nứt tại hầm chui nút Lê Văn Lương

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiểm tra, theo dõi nhằm bảo đảm an toàn kết cấu và an toàn giao thông tại hầm chui Lê Văn Lương (nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 - Tố Hữu).

Sở Xây dựng cho biết, qua kiểm tra hiện trường và phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian gần đây, hầm chui này đã xuất hiện nhiều vết nứt trên thân hầm hở (đoạn dốc dẫn xuống hầm chính).

Hầm chui Lê Văn Lương tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3.

Từ thực tế này, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tăng cường quản lý, bảo trì, tuần kiểm đường bộ, kịp thời phát hiện hư hỏng, dấu hiệu ảnh hưởng đến kết cấu công trình để có phương án sửa chữa, thay thế phù hợp.

Tại các vết nứt có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, các đơn vị phải nhanh chóng khắc phục, cảnh báo tạm thời bằng hệ thống biển báo, cờ, đèn, còi… nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 10/2022 với tổng mức đầu tư hơn 698 tỷ đồng .

Dự án có thiết kế xây dựng hầm chui bê tông cốt thép trực thông theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại. Tổng chiều dài hầm 475 m, trong đó hầm kín dài 95 m; hầm hở, tường chắn và gờ chắn ở hai đầu hầm dài 380 m (mỗi phía 190 m). Mặt cắt ngang mỗi bên hầm bề rộng 7,75 m (tương đương 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn).

Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông Hà Nội, các nhà thầu thi công chính gồm: Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty cổ phần Fecon - Cty cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng; Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam…