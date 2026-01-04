Công an Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Vành đai 3

Công an Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại.

Trên cơ sở thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Phòng CSGT Công an Thành phố và các đơn vị liên quan để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Sở Xây dựng thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:

- Cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe > 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 cũ và ngược lại.

Thời gian cấm từ 12h đến 24h, thời gian thực hiện trong ngày 4/1/2026.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng. Ảnh: CAHN.

Phương án điều tiết phân luồng giao thông

1. Hướng Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại: Từ nút giao Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) → QL21A → QL1A → đường tỉnh 494 → nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

2. Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, QL5 (cũ), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và ngược lại: Từ nút giao Liêm Tuyền → QL21B → đường tỉnh 499 → nút giao cao tốc Thái Bình - Hưng Yên → cao tốc Thái Bình - Hưng Yên → cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ → nút giao Vành đai 3 - cao tốc HN - HP và ngược lại.

3. Hướng cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang QL5A đi QL32 và ngược lại:

- Phân luồng tại chỗ: + Nút giao cao tốc 5B → nút giao QL5 cũ → QL5 → cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ → Lý Sơn → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → nút giao Mai Dịch → Hồ Tùng Mậu (QL32).

- Phân luồng từ xa: Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → QL18 → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Hồ Tùng Mậu (QL32).

4. Hướng QL32 đi các hướng Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang:

Đi Đại lộ Thăng Long - QL32 → QL21A hoặc ĐT 419 hoặc ĐT 421 hoặc ĐT 422 hoặc ĐT 70 (các phương tiện có 05 lựa chọn tuyến đường để lưu thông)

- Từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân theo Nội dung Mục 1: Đi cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang - Phân luồng tại chỗ: Theo nội dung Mục 3 - Phân luồng từ xa: Từ nút giao QL32 cầu Vĩnh Thịnh → cầu Vĩnh Thịnh → QL2C → QL2A → QL23 → Tỉnh lộ 23 → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5

5. Ngoài ra còn hướng các phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai, QL2, QL2A, QL2B, QL2C đi Đại lộ Thăng Long, đường QL32 hoặc đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, QL5, cao tốc HN - HP và ngược lại theo các hướng:

Hướng đi Đại lộ Thăng Long, QL32 - Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (nút giao IC4, IC3) → QL2, QL2A → cầu Vĩnh Thịnh → QL32. (từ QL32 sang cầu Thăng Long theo Mục 4) - Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai 3 để đi Đại lộ Thăng Long, QL32.

Hướng đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc HN - HP:

- Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → QL18 → cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5 cũ.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ lái xe và chủ phương tiện biết, thực hiện và phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.