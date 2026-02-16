Cứu 3 người kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng

|
Lực lượng PCCC đưa người dân mắc kẹt ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30, ngày 16/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân số 70 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, TP Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng một và tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Đáng chú ý, trong nhà có người mắc kẹt.
Chỉ huy lực lượng chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời triển khai các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 3 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.
Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, một tum, diện tích mỗi tầng khoảng 67 m2. Diện tích cháy khoảng 2 m2 tại khu vực tầng một.
Hiện vụ nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.