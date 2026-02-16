Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu 3 người kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng

  • Thứ hai, 16/2/2026 13:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng chức năng hướng dẫn, giải cứu 3 người dân mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng nay, xảy ra tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

Lực lượng PCCC đưa người dân mắc kẹt ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30, ngày 16/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân số 70 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng một và tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Đáng chú ý, trong nhà có người mắc kẹt.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời triển khai các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 3 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, một tum, diện tích mỗi tầng khoảng 67 m2. Diện tích cháy khoảng 2 m2 tại khu vực tầng một.

Hiện vụ nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

