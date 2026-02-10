Thông hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng

Sáng 10/2, hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã thông xe kỹ thuật, xe từ phố Định Công đi Kim Đồng và ngược lại được phép đi qua hầm.

Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng, từ sáng 10/2, phương tiện qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đi hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng theo hướng đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại.

Hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng thông xe sáng nay.

Cấm các phương tiện xe thô sơ và người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75 mét đi qua hầm chui, người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định.

Tại trung tâm nút giao Kim Đồng - Giải Phóng: Các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng cầu Ngã Tư Vọng): đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút để đi Bến xe Giáp Bát, rẽ phải đi đường Kim Đồng.

Các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng Bến xe Giáp Bát) đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút và 2 điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng, rẽ trái đi Kim Đồng

Tại điểm mở dải phân cách đường Giải Phóng, cấm phương tiện xe ô tô quay đầu trong giờ cao điểm theo chiều đi Bến xe Giáp Bát; Cấm các phương tiện ô tô quay đầu theo chiều đi Trung tâm thành phố; các phương tiện lưu thông trên đường Kim Đồng: rẽ trái đi Bến xe Giáp Bát và rẽ phải đi cầu vượt Ngã Tư Vọng theo hệ thống biển báo đèn tín hiệu giao thông.

Phương án tổ chức giao thông này chưa áp dụng với đường gom hai bên hầm phía Đầm Hồng do thi công việc thảm mặt đường chưa xong.

Với chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, ngày 6/10/2021 hầm chui Vành đai 2,5 đã được khởi công, hầm có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng và có mục tiêu giảm ùn tắc tại nút giao hiện hữu và hoàn thiện Vành đai 2,5.