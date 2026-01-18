Hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ thông xe ngày 10/2

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ thông xe ngày 10/2 (tức vào ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Ban Giao thông cho biết, hiện dự án đã thi công xong cơ bản, các đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối tại đường dẫn lên xuống phía phố Định Công, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1.

Với mặt bằng tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, việc hoàn trả, thảm lại nhựa mặt đường cũng đã xong và bàn giao cho Sở Xây dựng tổ chức lại giao thông.

Nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã được dỡ rào thi công hầm chui Vành đai 2,5.

Theo Ban Giao thông, dự án đủ điều kiện hoàn thành và thông xe trước Tết, kế hoạch được đưa ra là ngày 10/2.

Với chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm, ngày 6/10/2021 dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng và có mục tiêu giảm hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2,5, đồng thời giảm ùn tắc tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sau khi hoàn thiện thi công ở mặt nút giao và thu rào chắn, chủ đầu tư đang phối hợp với cơ quan chức năng trong đó có Sở Xây dựng, Phòng CSGT Hà Nội hướng dẫn, điều tiết, tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông bình thường qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng theo tình hình mới.

Hiện tại nút giao, các đơn vị thi công đã điều chỉnh lại hệ thống dải phân cách giữa, bổ sung biển chỉ dẫn, hệ thống sơn kẻ đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi vào nút giao phù hợp với diện tích nút giao sau khi được mở rộng.