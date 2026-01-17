Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cựu Tổng thư ký NATO cảnh báo khả năng Mỹ rút khỏi NATO

  • Thứ bảy, 17/1/2026 17:19 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng không thể loại trừ kịch bản Mỹ rời NATO, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng chỉ trích và gây sức ép lên các đồng minh.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel ngày 16/1 (giờ địa phương), ông Stoltenberg thẳng thắn thừa nhận: “Không có gì là bất biến, mọi thứ đều có thể thay đổi. Tôi không thể đảm bảo rằng Mỹ sẽ tiếp tục ở lại NATO”.

Theo cựu Tổng thư ký, NATO cần chuẩn bị cho mọi kịch bản và phải có những biện pháp cụ thể nhằm duy trì liên minh xuyên Đại Tây Dương, “bất kể Mỹ có còn là một đồng minh tích cực trong NATO hay không”.

Liên quan đến tình hình Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch - ông Stoltenberg cảnh báo không nên xem nhẹ những tuyên bố từ Washington.

“Nếu Mỹ nói rằng họ muốn kiểm soát Greenland, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc”, ông nhấn mạnh.

NATO anh 1

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn sáp nhập Greenland. Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng đề xuất “mua” hòn đảo này và đưa Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Đề nghị đó đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, người khẳng định Greenland là một phần không thể tách rời của Vương quốc Đan Mạch và “không phải để bán”.

Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục đặt câu hỏi về giá trị và vai trò của NATO, đồng thời chỉ trích việc Mỹ phải gánh phần lớn chi phí quốc phòng cho liên minh. Dù chưa từng chính thức tuyên bố kế hoạch rút khỏi NATO, Tổng thống Mỹ nhiều lần cảnh báo rằng Washington “không nên tiếp tục một mình gánh vác trách nhiệm tài chính” của khối.

Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, ông Trump từng công khai nghi vấn liệu Mỹ có nên tiếp tục chi tiền cho NATO hay không, cho rằng Washington đang bảo vệ các đồng minh, trong khi thực tế “họ không bảo vệ chúng ta”. Thậm chí, có thời điểm ông cảnh báo Mỹ có thể từ chối bảo vệ những thành viên NATO bị coi là “thiếu trách nhiệm” nếu họ bị tấn công.

Ông Trump cũng kêu gọi các quốc gia NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% trước đây. Trước áp lực ngày càng lớn từ Washington, các nước thành viên NATO đã nhất trí trong năm nay sẽ từng bước nâng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng lên mức này.

Không chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị, những ý tưởng rút Mỹ khỏi NATO đã được đưa vào nghị trường Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, Hạ nghị sĩ Thomas Massie (bang Kentucky) trình dự luật kêu gọi Washington chấm dứt tư cách thành viên NATO.

Theo ông Massie, liên minh này được thành lập để đối phó với Liên Xô - một thực thể đã sụp đổ từ lâu - và tiền thuế của người dân Mỹ nên được sử dụng cho các ưu tiên trong nước.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ buộc chính phủ Mỹ chính thức thông báo với NATO về ý định rút khỏi liên minh, đồng thời chấm dứt việc đóng góp ngân sách cho khối.

Đầu năm 2025, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee (bang Utah) cũng đề xuất một dự luật tương tự, lập luận rằng tư cách thành viên NATO của Mỹ không còn phản ánh đúng nhu cầu chiến lược hiện nay.

Ngoài giới chính trị, tỷ phú Elon Musk cũng công khai ủng hộ việc Mỹ rút khỏi NATO và Liên hợp quốc. Ông Musk từng gọi NATO là một tổ chức “lỗi thời”, đồng thời kêu gọi tiến hành đánh giá toàn diện về sự cần thiết của liên minh này trong bối cảnh thế giới hậu Chiến tranh Lạnh.

Ông Trump gây sức ép Greenland, Đan Mạch mời Mỹ tập trận Bắc Cực

Giữa lúc ông Trump liên tục để ngỏ khả năng kiểm soát Greenland, Đan Mạch bất ngờ mời Mỹ tham gia tập trận Bắc Cực, nhấn mạnh mục tiêu răn đe Nga và bảo vệ sườn bắc NATO.

12 giờ trước

Nga bác bỏ quan điểm Moscow và Bắc Kinh là mối đe dọa với Greenland

Nga tuyên bố việc NATO cho rằng Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với Greenland chỉ là “cái cớ”, đồng thời cảnh báo chính sách leo thang đối đầu của NATO tại Bắc Cực là rất nguy hiểm.

21:06 15/1/2026

Hệ lụy của việc Mỹ xoay trục từ 'liên minh' sang 'sở hữu lãnh thổ'

Các cựu chỉ huy NATO khẳng định Mỹ đã bảo vệ lợi ích toàn cầu bằng mạng lưới căn cứ và liên minh, chứ không cần kiểm soát lãnh thổ như luận điểm của Tổng thống Trump.

19:27 14/1/2026

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

NATO Donald Trump NATO Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Mỹ Greenland Đan Mạch ông Trump

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý