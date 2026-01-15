Nga bác bỏ quan điểm Moscow và Bắc Kinh là mối đe dọa với Greenland

Nga tuyên bố việc NATO cho rằng Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với Greenland chỉ là “cái cớ”, đồng thời cảnh báo chính sách leo thang đối đầu của NATO tại Bắc Cực là rất nguy hiểm.

Một thanh niên đi bộ tại Nuuk, Greenland, trong ngày diễn ra cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Mỹ với Ngoại trưởng Đan Mạch và Greenland, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong tuyên bố đưa ra ngày 15/1, Moscow chỉ trích NATO đang đẩy nhanh quá trình quân sự hóa khu vực Bắc Cực. Nga khẳng định các cáo buộc về mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc chỉ là "cái cớ hư cấu" nhằm biện minh cho việc gia tăng hiện diện quân sự của liên minh này tại đây.

Phát biểu của Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan đến Greenland, cho rằng Washington nên kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch vì lý do an ninh quốc gia.

Ông Trump lập luận rằng Đan Mạch, quốc gia chịu trách nhiệm phòng thủ Greenland, không đủ năng lực đảm bảo an ninh cho hòn đảo. Lập luận này đã bị Copenhagen bác bỏ.

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển bắt đầu triển khai binh sĩ tới Greenland nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Nuuk và Copenhagen, đồng thời tham gia tập trận quân sự do Đan Mạch tổ chức.

Nga cho biết đang theo dõi sát diễn biến xung quanh Greenland với “mối quan ngại nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi toàn bộ khu vực Bắc Cực cần được duy trì trong trạng thái hòa bình và ổn định. Moscow cũng nhấn mạnh rằng Bắc Cực không nên trở thành một mặt trận đối đầu mới.

Mặt trời mọc phía sau lá cờ Greenland tại một khu dân cư ở Nuuk, Greenland, ngày 5/2/2025. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố gửi tới báo Izvestia, Đại sứ quán Nga tại Bỉ, nơi đặt trụ sở NATO, nhấn mạnh: “NATO đang khởi động lộ trình quân sự hóa nhanh chóng tại khu vực Bắc Cực, gia tăng hiện diện quân sự tại đây dựa trên cái cớ hư cấu về mối đe dọa ngày càng lớn từ Moscow và Bắc Kinh. Chúng tôi thấy rằng NATO đang lợi dụng những phát biểu gây chú ý từ Washington về vấn đề Greenland để thúc đẩy chương trình nghị sự chống lại Nga và Trung Quốc”.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ cũng nhấn mạnh thêm: “Những bên khởi xướng các kế hoạch hiếu chiến này đang viện dẫn những thách thức mang tính hư cấu do chính họ tạo ra. Chúng tôi cho rằng chính sách leo thang đối đầu của NATO tại khu vực Bắc Cực là phản tác dụng và rất nguy hiểm”.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ cũng dẫn lại việc một số nhà ngoại giao phương Tây từng được tiếp cận với các báo cáo tình báo của NATO cũng thừa nhận rằng, những năm gần đây không ghi nhận sự xuất hiện của tàu ngầm Nga hay Trung Quốc ở gần Greenland.

Hãng tin TASS của Nga cũng dẫn lại lời của Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin: “Để phát triển hiệu quả tiềm năng ở Bắc Cực, Nga quan tâm đến sự ổn định và quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia trong khu vực. Những mâu thuẫn và khác biệt giữa các nước Bắc Cực phải được xử lý tại bàn đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cần tránh leo thang căng thẳng tại Bắc Cực, hợp tác quốc tế trong khu vực này cần được khôi phục, bởi đây là cách đảm bảo an ninh đáng tin cậy và ít tốn kém hơn so với việc các thành viên NATO không ngừng theo đuổi quân sự hóa”.

Ông Barbin khẳng định Nga mong muốn duy trì ổn định tại khu vực Bắc Cực, không tìm kiếm xung đột, không có bất kỳ kế hoạch mang tính gây hấn nào đối với các nước Bắc Cực, càng không đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự.