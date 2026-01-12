Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Châu Âu tính đưa lực lượng NATO tới Greenland

  • Thứ hai, 12/1/2026 09:15 (GMT+7)
Anh và Đức được cho là đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lực lượng NATO tại Greenland nhằm tăng giám sát Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có giá trị chiến lược.

Quân nhân Đan Mạch luyện tập phát hiện mối đe dọa trong cuộc diễn tập chung với Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp tại Greenland, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này để trao đổi về vai trò của NATO trong việc duy trì ổn định tại Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, Reuters cho biết.

Theo truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin, Berlin sẽ đề xuất với Washington kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự chung của NATO tại Greenland. Sáng kiến này được đặt tên là “Người canh gác Bắc Cực”, lấy cảm hứng từ chiến dịch “Người canh gác Baltic” mà NATO triển khai cách đây khoảng một năm nhằm bảo vệ hạ tầng chiến lược ở khu vực biển Baltic.

Ý tưởng trên được cho là nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông cho rằng châu Âu cần chứng minh được “giá trị cả về quyền lực mềm lẫn quyền lực cứng” đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ vấn đề Ukraine cho tới các lợi ích an ninh cốt lõi của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Iceland ngày 11/1, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh an ninh Bắc Cực đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn của toàn bộ NATO. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định tương lai của Greenland phải do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.

“Nếu Tổng thống Mỹ lo ngại trước những rủi ro đến từ hoạt động của tàu chiến NgaTrung Quốc trong khu vực, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại để tìm kiếm giải pháp chung”, ông Wadephul nói, đồng thời cho biết Đức sẵn sàng “gánh thêm trách nhiệm” trong việc bảo đảm an ninh Bắc Cực.

Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich, xác nhận các nước thành viên đang thảo luận về quy chế của Greenland. Theo ông, hiện chưa xuất hiện mối đe dọa trực tiếp nào đối với lãnh thổ NATO, song tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực đang gia tăng nhanh chóng.

Các cuộc trao đổi giữa các nước châu Âu diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng tái khẳng định mong muốn của Tổng thống Trump về việc mua lại Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Dù vậy, phía Mỹ nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên vẫn là đàm phán, không phải can thiệp quân sự.

Ở chiều ngược lại, Đan Mạch kỳ vọng các chuyến thăm ngoại giao tới Washington trong tuần này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết Copenhagen sẽ bác bỏ những gì nước này coi là “các sai sót về thực tế và những lập luận an ninh bị thổi phồng”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo đất nước đang đứng trước “thời khắc quyết định” trong cuộc đối đầu ngoại giao với Mỹ liên quan đến Greenland.

Bà khẳng định Copenhagen sẵn sàng bảo vệ các giá trị cốt lõi, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân Greenland. Đức, Thụy Điển cùng nhiều quốc gia châu Âu khác đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường này.

TT Trump lập kế hoạch chiếm Greenland, NATO có thể sụp từ bên trong

Theo Daily Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao soạn thảo kế hoạch cho một cuộc xâm lược tiềm tàng nhằm chiếm lấy Greenland - một động thái có thể dẫn tới sự tan rã hoàn toàn của NATO.

35:2121 hôm qua

Lãnh đạo Greenland: 'Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ'

Trước những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về Greenland, lãnh đạo 5 đảng phái địa phương khẳng định tương lai hòn đảo phải do người Greenland tự quyết định.

09:04 11/1/2026

Canh bạc Greenland của ông Trump làm xoay trục Trung - Âu

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Greenland là lợi ích an ninh sống còn đang làm rung chuyển châu Âu, đồng thời tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho Trung Quốc tại Bắc Cực.

19:10 10/1/2026

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

