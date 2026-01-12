Châu Âu tính đưa lực lượng NATO tới Greenland

Anh và Đức được cho là đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lực lượng NATO tại Greenland nhằm tăng giám sát Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có giá trị chiến lược.

Quân nhân Đan Mạch luyện tập phát hiện mối đe dọa trong cuộc diễn tập chung với Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp tại Greenland, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này để trao đổi về vai trò của NATO trong việc duy trì ổn định tại Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, Reuters cho biết.

Theo truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin, Berlin sẽ đề xuất với Washington kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự chung của NATO tại Greenland. Sáng kiến này được đặt tên là “Người canh gác Bắc Cực”, lấy cảm hứng từ chiến dịch “Người canh gác Baltic” mà NATO triển khai cách đây khoảng một năm nhằm bảo vệ hạ tầng chiến lược ở khu vực biển Baltic.

Ý tưởng trên được cho là nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông cho rằng châu Âu cần chứng minh được “giá trị cả về quyền lực mềm lẫn quyền lực cứng” đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ vấn đề Ukraine cho tới các lợi ích an ninh cốt lõi của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Iceland ngày 11/1, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh an ninh Bắc Cực đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn của toàn bộ NATO. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định tương lai của Greenland phải do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.

“Nếu Tổng thống Mỹ lo ngại trước những rủi ro đến từ hoạt động của tàu chiến Nga và Trung Quốc trong khu vực, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại để tìm kiếm giải pháp chung”, ông Wadephul nói, đồng thời cho biết Đức sẵn sàng “gánh thêm trách nhiệm” trong việc bảo đảm an ninh Bắc Cực.

Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich, xác nhận các nước thành viên đang thảo luận về quy chế của Greenland. Theo ông, hiện chưa xuất hiện mối đe dọa trực tiếp nào đối với lãnh thổ NATO, song tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực đang gia tăng nhanh chóng.

Các cuộc trao đổi giữa các nước châu Âu diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng tái khẳng định mong muốn của Tổng thống Trump về việc mua lại Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Dù vậy, phía Mỹ nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên vẫn là đàm phán, không phải can thiệp quân sự.

Ở chiều ngược lại, Đan Mạch kỳ vọng các chuyến thăm ngoại giao tới Washington trong tuần này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết Copenhagen sẽ bác bỏ những gì nước này coi là “các sai sót về thực tế và những lập luận an ninh bị thổi phồng”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo đất nước đang đứng trước “thời khắc quyết định” trong cuộc đối đầu ngoại giao với Mỹ liên quan đến Greenland.

Bà khẳng định Copenhagen sẵn sàng bảo vệ các giá trị cốt lõi, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân Greenland. Đức, Thụy Điển cùng nhiều quốc gia châu Âu khác đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường này.