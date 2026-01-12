TT Trump lập kế hoạch chiếm Greenland, NATO có thể sụp từ bên trong

Theo Daily Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao soạn thảo kế hoạch cho một cuộc xâm lược tiềm tàng nhằm chiếm lấy Greenland - một động thái có thể dẫn tới sự tan rã hoàn toàn của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Haye, Hà Lan ngày 25/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 11/1 cho biết vào hôm 10/1, báo Daily Mail dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao soạn thảo kế hoạch tiềm tàng nhằm chiếm lấy Greenland.

Theo Daily Mail, nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã tìm cách giành quyền kiểm soát Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc chủ quyền của Đan Mạch, với lý do lo ngại an ninh và nhu cầu răn đe Liên bang Nga và Trung Quốc, đồng thời không loại trừ phương án quân sự để chiếm hòn đảo này.

Lập trường đó đã đặt Tổng thống Trump vào thế đối đầu với các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), những nước đã đồng loạt ủng hộ Đan Mạch.

Daily Mail cho biết thêm Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên quân (JSOC) chuẩn bị các kế hoạch xâm lược, nhưng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang phản đối, cho rằng động thái này là bất hợp pháp và không có sự ủng hộ của Quốc hội.

Một nguồn tin nói với tờ Daily Mail rằng các tướng lĩnh cấp cao “đã cố gắng đánh lạc hướng ông Trump bằng cách bàn tới những biện pháp ít gây tranh cãi hơn”, chẳng hạn như “tấn công Iran”.

Daily Mail cho biết nỗ lực chiếm Greenland được dẫn dắt bởi một số cố vấn của Tổng thống Trump, trong đó có trợ lý chính trị Stephen Miller, những người được tiếp thêm tự tin sau cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào Venezuela và hiện muốn hành động nhanh chóng để bảo đảm Greenland trước khi Liên bang Nga hoặc Trung Quốc có thể ra tay.

Một nguồn tin ngoại giao cảnh báo rằng cuộc xâm lược có thể dẫn tới “sự hủy diệt của NATO từ bên trong”.

Ngưồn tin này nói thêm rằng một số “quan chức châu Âu nghi ngờ đây mới là mục tiêu thực sự của phe MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) cứng rắn xung quanh Tổng thống Trump… Việc chiếm đóng Greenland có thể buộc châu Âu từ bỏ NATO. Nếu ông Trump muốn chấm dứt NATO, thì đây có thể là cách thuận tiện nhất để làm điều đó”.

Các nhà ngoại giao Anh được Daily Mail dẫn lời cho rằng Tổng thống Trump coi chiến dịch Greenland là một cách để đánh lạc hướng cử tri Mỹ khỏi tình trạng của nền kinh tế Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ.

Theo hướng này, một nguồn tin của tờ Daily Mail cho rằng ông Trump có thể theo đuổi cách tiếp cận leo thang trong ngắn hạn, trước khi chuyển sang tìm kiếm một thỏa hiệp.

Riêng tờ Daily Telegraph đưa tin các thành viên NATO ở châu Âu đang thảo luận khả năng triển khai lực lượng tới Greenland, bao gồm binh sĩ, tàu chiến và máy bay, nhằm bảo vệ khu vực Bắc Cực và xoa dịu những lo ngại của Tổng thống Trump.