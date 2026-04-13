Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cựu cầu thủ Anh kiếm tiền nhiều nhất ngành phim người lớn

  • Thứ hai, 13/4/2026 11:53 (GMT+7)
Chấn thương khép lại giấc mơ bóng đá, nhưng mở ra con đường kiếm hơn 1 triệu bảng đầy bất ngờ cho Danny Mountain.

Danny Mountain (áo đỏ) kiếm bộn tiền khi chuyển sang đóng phim.

Danny Mountain từng được đào tạo tại Southampton từ năm 9 tuổi và mang trong mình giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tài năng của anh thậm chí thu hút sự chú ý từ các CLB Chelsea, West Ham và Tottenham. Hai huyền thoại Geoff Hurst và Alan Ball từng đánh giá anh rất cao.

Thế nhưng, bước ngoặt nghiệt ngã đến ở tuổi 16 khi chấn thương đầu gối nghiêm trọng khép lại hoàn toàn cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp. Sau thời gian điều trị được CLB hỗ trợ, Mountain chuyển hướng học nghề mộc. Đây là lựa chọn an toàn nhưng không mang lại đột phá tài chính.

Mọi thứ thay đổi khi anh 19 tuổi. Tình cờ tham gia buổi thử vai cùng bạn gái, Mountain bước vào ngành công nghiệp phim người lớn. Quyết định táo bạo nhanh chóng mở ra cơ hội kiếm tiền vượt xa tưởng tượng. Từ một tay ngang, anh sớm gây chú ý nhờ ngoại hình và sự tự tin, rồi chuyển sang Los Angeles phát triển sự nghiệp.

Không dừng lại ở diễn xuất, Mountain còn lấn sân sản xuất và đạo diễn, qua đó tối đa hóa thu nhập. Theo nhiều nguồn tin, anh từng trở thành diễn viên phim người lớn có thu nhập cao nhất nước Anh, với tổng tài sản vượt mốc 1 triệu bảng. Việc tham gia khoảng 600 bộ phim giúp anh lọt top 10 ngôi sao được trả cát-xê cao nhất trong ngành, kèm theo hàng loạt giải thưởng.

Ở đỉnh cao, thu nhập của Mountain đến từ nhiều nguồn gồm thù lao đóng phim, chia lợi nhuận sản xuất, bản quyền nội dung và mạng xã hội. Đây là mô hình tài chính giúp anh duy trì vị thế trong một ngành cạnh tranh khốc liệt.

Minh Nghi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý