Cứu 7 người kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên giải cứu thành công 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng 23/8 tại phường Phố Hiến.

Ngày 23/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã dập lửa và kịp thời giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân tại phường Phố Hiến vào rạng sáng cùng ngày.

Lửa bùng lên dữ dội tại khu vực tầng 1 của căn nhà tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên vào rạng sáng 23/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 ngày 23/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo cháy tại nhà ông Nguyễn Thanh Nghị ở số 107 Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến. Đơn vị điều động hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà cao 3 tầng, có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng dập lửa và giải cứu 7 người mắc kẹt bên trong căn nhà.

Cán bộ chỉ huy khẩn trương cho thành tập tổ trinh sát, tiếp cận ban công của căn nhà qua mái tôn nhà bên cạnh. Họ phát hiện có 7 người mắc kẹt, trong đó hai nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 2 và 5 người đang ở tầng 3.

Lực lượng chữa cháy phá cửa tầng một và kịp thời đưa được cả 7 người thoát ra ngoài an toàn, sơ cấp cứu cho ông Nguyễn Thanh Nghị trước khi đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Sơ cứu cho chủ hộ bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Sau khoảng 15 phút lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không cháy lan ra xung quanh.

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng hiện trường để điều tra nguyên nhân sự cố.