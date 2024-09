Cường Seven xin lỗi Tuấn Hưng

Cường Seven không chọn Tuấn Hưng vào đội hình chính thức ở Công diễn 5. Điều này khiến Tuấn Hưng tự ái, song cũng hiểu cho vị trí của đàn em.

Trong tập 11 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà Lê và Kiên Ứng được hồi sinh nhờ số phiếu bình chọn cao nhất từ các anh tài an toàn. Như vậy, đội hình Công diễn 5 có tổng cộng 26 anh tài, chia làm 2 nhà lớn từ 4 nhà trước đó.

Thử thách của vòng này tăng độ khó, luật chơi cũng khắc nghiệt hơn khi tất cả tiết mục không có vũ công, không sử dụng cảnh trí hay đạo cụ mà tập trung hoàn toàn vào giọng hát, kỹ thuật biểu diễn và sự thay đổi phong cách của mỗi cá nhân, nhóm.

Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng không được chọn

Theo quy tắc, mỗi nhà mới có 13 anh tài. Đội hình nhà thứ nhất gồm toàn bộ thành viên và thủ lĩnh của nhà an toàn tại Công diễn 4. Còn thủ lĩnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trở thành trưởng nhóm nhà thứ hai. 6 anh tài có điểm bình chọn cá nhân cao nhất tập trước (trừ các anh thuộc nhà an toàn) trở thành những thành viên đầu tiên của nhà thứ hai.

Thủ lĩnh Cường Seven và Đinh Tiến Đạt ra chiến lược chọn những anh tài với khả năng phù hợp để ráp với đội hình có sẵn. Tuy nhiên, một số cái tên không nằm trong chiến lược đó, khiến hai trưởng nhóm khó xử.

Tuấn Hưng không được ai chọn nhưng sau đó về chung đội Cường Seven để đủ thành viên. Trên sóng truyền hình, giọng ca Tìm lại bầu trời thừa nhận khó tránh khỏi cảm giác tự ái, song hiểu cho vị trí của đàn em. Tuấn Hưng nói với Cường Seven: "Em cứ chọn cái em cần, đoạn sau để mọi chuyện như duyên số, anh về đâu thì về đấy".

Ca sĩ tâm sự, bản thân hiểu chương trình ưu tiên tinh thần đồng đội, nên cá nhân có xuất sắc nhưng nếu không phải mắt xích quan trọng trong tập thể cũng là điều bình thường.

"Có thể giọng hát của tôi được nhiều người yêu thích nhưng chưa chắc tôi là hoàn hảo hay quan trọng trong tập thể. Không trách ai được cả. Tôi luôn cố gạt những suy nghĩ tiêu cực để cố gắng", anh bày tỏ.

Tuấn Hưng tự ái vì không được thủ lĩnh nào chọn. Ảnh: BTC.

Về phía Cường Seven, anh kể đã nhắn tin xin lỗi Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng - một anh tài khác cũng không được chọn - về tình huống dễ mất lòng này.

Ở diễn biến khác, do là gương mặt duy nhất trong đội hình còn lại của nhà Chín Muồi mà Đinh Tiến Đạt không nhắc đến, S.T Sơn Thạch đã bật khóc. Anh nói: "Tôi đến hành trình này để chia sẻ và kết nối, nhưng cảm giác mình làm điều đó chưa tốt".

Sau đó, Đinh Tiến Đạt giải thích chỉ có 10 phút để chiêu mộ thành viên của mỗi nhà, dẫn đến những sơ suất khiến những anh tài không được chọn cảm thấy buồn.

Đội hình cuối cùng được thành lập gồm: nhà Tinh Hoa có Cường Seven (thủ lĩnh), Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin Hoàng Sơn, Kay Trần, STRONG Trọng Hiếu và Kiên Ứng (tạm thời); nhà Thiếu Nhi có Đinh Tiến Đạt (thủ lĩnh), Tiến Luật, Binz, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Tăng Phúc, Thiên Minh, Rhymastic, Liên Bỉnh Phát, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Hà Lê (tạm thời).

Đinh Tiến Đạt khóc khi Hà Lê trở lại

Công diễn 5 với chủ đề "Thế giới song song" - có ý nghĩa rằng khi nghệ sĩ mang cảm xúc, tâm khảm của bản thân lên những tác phẩm nghệ thuật trình diễn cũng là lúc họ được sống với những phiên bản khác của chính mình, trong thế giới song song.

Tập này có 3 vòng đấu đối kháng 1-1 giữa 2 nhà ở từng vòng vocal, performance và newbeat. Riêng vòng newbeat, các anh tài phải sáng tác lời nhạc mới để tạo nên ca khúc hoàn chỉnh.

Mỗi thành viên phải trình diễn ít nhất một bài. Đặc biệt, công diễn này không giới hạn thành viên trong từng bài diễn. Tuy nhiên, hai anh tài hồi sinh chỉ được tham gia một trong 3 tiết mục. Nếu vòng đấu có sự tham gia của anh tài hồi sinh chiến thắng, anh tài đó sẽ trở thành thành viên chính thức của nhà. Ngược lại, điểm yêu thích cá nhân của anh tài hồi sinh sẽ bị giảm 20%.

Trong mỗi vòng đấu, nhà không giành chiến thắng trước đối thủ sẽ cầm chắc suất chia tay một anh tài trong đội.

Các anh tài đấu giá điểm hỏa lực để chọn bài hát cho 3 vòng đấu. Ảnh: BTC.

Các anh tài đấu trí căng thẳng, dùng điểm hỏa lực để đấu giá chọn bài hát cho nhà mình. Cuối cùng, ở vòng vocal, nhà Thiếu Nhi chọn bài hát If với 2.968 điểm hỏa lực còn nhà Tinh Hoa biểu diễn ca khúc Phai nhờ bỏ ra 688 điểm.

Với vòng performance, nhà Thiếu Nhi chi 1.001 điểm để có được Bay, trong khi Rơi thuộc về nhà Tinh Hoa chỉ với vỏn vẹn 3 điểm. Đến vòng newbeat, nhà Thiếu Nhi chọn sáng tác mới 2 mang phong cách Hip-hop với 271 điểm, nhà Tinh Hoa với 5.086 điểm đã mang về sáng tác mới 1 sở hữu phong cách Pop & EDM.

Xuất hiện trong phòng hội ngộ cùng các anh tài, Kiên Ứng cho biết cảm xúc rất hồi hộp và xáo trộn. Anh nói: "Tôi sốc vì không nghĩ mình có thể vào vòng hồi sinh. Sáng nay vào đây tôi vẫn bỡ ngỡ vì bản thân không chắc là thực hay không".

Hà Lê thì xúc động chia sẻ việc anh trở lại chương trình là điều đặc biệt. Sự trở lại của Hà Lê khiến Đinh Tiến Đạt rơi nước mắt.