Yoo Jae Suk, người được mệnh danh MC quốc dân của Hàn Quốc, bị điều tra suốt hai tháng liên quan đến nghi vấn trốn thuế.

Theo News1, cuộc điều tra thuế chuyên sâu liên quan đến Yoo Jae Suk đã diễn ra hồi tháng 6-7/2023 nhưng đến nay mới được công bố. Động thái này được tiến hành sau khi MC quốc dân chi hàng chục tỷ won để mua loạt bất động sản hạng sang chỉ trong thời gian ngắn.

Ban đầu, Cục điều tra Văn phòng Thuế Gangnam thuộc Cục Thuế Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đánh giá đây hành động bất thường, vì vậy Cục đã thanh ra, rà soát toàn bộ thu nhập cá nhân của Yoo Jae Suk.

Kết quả, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nam MC gian dối trong việc kê khai tài sản cá nhân. Yoo Jae Suk không bị cáo buộc trốn thuế.

Yoo Jae Suk bị điều tra chuyên sâu về thuế. Ảnh: Wikitree.

Một quan chức của cơ quan giám định thuế phát biểu trên Wikitree: "Không quá lời khi nói những công dân đóng thuế đầy đủ là báu vật quốc gia. Như mọi người đã biết, bất kỳ người nổi tiếng nào bị nghi ngờ trốn thuế cũng bị vạch trần trên truyền thông, mạng xã hội. Nhưng Yoo Jae Suk trong sạch. Tôi hy vọng những người nổi tiếng bị nghi trốn thuế hãy noi gương Yoo Jae Suk".

Năm ngoái, Yoo Jae Suk tậu 2 bất động sản ở Nonhyeon-dong, Gangnam-gu (Seoul) với giá lần lượt là 11,6 tỷ won và 8,2 tỷ won. Theo bản sao có chứng thực của sổ đăng ký Tòa án Tối cao, những tài sản này được mua hoàn toàn bằng tiền mặt.

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, được mệnh danh MC quốc dân của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng khi dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block, Happy Together. Yoo Jae Suk liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.

Theo truyền thông xứ kim chi, Yoo Jae Suk là MC với khoản tiền đặt cọc cao nhất. Anh kiếm khoảng 10 tỷ won ( 7,7 triệu USD ) hàng năm.